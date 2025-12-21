El plan maestro de Palmeiras para evitar pagarle a Racing en la venta de Aníbal Moreno a River

De cara a la temporada 2026, los equipos del fútbol argentino buscan potenciar a sus planteles en el mercado de pases. River Plate es uno de los clubes que necesita pegar un salto de calidad y, para ello, este domingo cerró la incorporación de Aníbal Moreno para su mediocampo.

Tras el arribo de Fausto Vera para la zona media, Marcelo Gallardo ahora contará con el volante proveniente de Palmeiras. El club de Núñez desembolsó 7 millones de dólares por la totalidad del pase, una cifra que perjudica a Racing y a su anterior acuerdo con el Verdao.

Es que la Academia se lo vendió al club paulista en 2023 con una cláusula que le devolvía al equipo de Avellaneda el 20% de la plusvalía de una futura venta. Sin embargo, no llegará dinero a las arcas de Racing por la operación de Moreno a River.

Según pudo saber BOLAVIP, la mencionada cláusula tenía validez en ventas por encima de los 7,5 millones de dólares, cifra no alcanzada en el acuerdo con el Millonario. Además, Palmeiras hubiera tenido que pagar 1,5 millones en caso de no venderlo antes de 2026.

En ese contexto, Palmeiras aceleró la transacción con River para evitar perder ese 20% en el camino o incluso la multa por no desprenderse de él antes del 1 de enero. Así, Racing perdió la oportunidad de percibir un dinero extra por el jugador.

Los números de Aníbal Moreno en Palmeiras

Durante sus dos años en el combinado paulista, el volante surgido de Newell’s Old Boys disputó un total de 117 compromisos en los que aportó 4 goles y 4 asistencias. En cuanto a títulos, solo conquistó el Campeonato Paulista de 2024.

