Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL ARGENTINO

Ni de Boca, ni de River: los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino

La última actualización del sitio Transfermarkt muestra una situación inusual para el mercado de este territorio.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Kevin Lomónaco y Maher Carrizo, entre los más valiosos.
© GettyKevin Lomónaco y Maher Carrizo, entre los más valiosos.

Con la consagración de Estudiantes de La Plata en el Trofeo de Campeones ante Platense, se cerró el 2025 para el fútbol argentino. Las fiestas serán el momento de descanso para los jugadores, mientras que los dirigentes ya trabajan arduamente con el mercado de pases.

En ese contexto, el sitio Transfermarkt ofrece una anomalía para el medio local. Es que su ranking de futbolistas más valiosos no cuenta con protagonistas de Boca Juniors, ni River Plate en las primeras posiciones de mismo.

Hay que bajar hasta el octavo lugar para encontrar al primero de ellos: Exequiel Zeballos, con una valoración de 7 millones de euros. En las dos posiciones siguientes, con el mismo monto, aparecen Kevin Castaño y Lautaro Rivero, los más costosos del Millonario.

Lo cierto es que hoy el ranking armado por el sitio especialista en transferencias está liderado por tres futbolistas con un valor de 10 millones de euros: Juan Ignacio Nardoni (Racing), Kevin Lomónaco (Independiente) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Luego, figuran dos futbolistas con 9 millones de euros: Santiago Sosa (Racing) y Cristian Medina (Estudiantes). Aquí hay que aclarar que ambos son surgidos de las inferiores de River y Boca, respectivamente.

Por último, antes de que aparezcan los futbolistas del Xeneize y del Millonario, se metieron Felipe Loyola, de los Diablos Rojos, y Alan Lescano, de Argentinos Juniors. Todos los mencionados son sondeados por los gigantes del fútbol argentino y, en varios casos, también desde Europa.

Publicidad

El Top 10 de Transfermarkt

Se supo: el motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca para jugar en Cruz Azul

ver también

Se supo: el motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca para jugar en Cruz Azul

En síntesis

  • Nardoni, Lomónaco y Carrizo lideran el listado con un valor de 10 millones de euros.
  • Santiago Sosa y Cristian Medina los siguen cotizados en 9 millones de euros cada uno.
  • Exequiel Zeballos aparece recién octavo con 7 millones, misma cifra que Castaño y Rivero.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Costas renovó su contrato y se dará la salida de cuatro titulares
Fútbol Argentino

Costas renovó su contrato y se dará la salida de cuatro titulares

Roma sigue de cerca a Nardoni para reemplazar a Paredes
Fútbol Argentino

Roma sigue de cerca a Nardoni para reemplazar a Paredes

Nardoni aparece en el radar de Real Betis, que ya se llevó a Valentín Gómez
Fútbol Argentino

Nardoni aparece en el radar de Real Betis, que ya se llevó a Valentín Gómez

Batalla campal y patadas voladoras en la final por el ascenso a la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Batalla campal y patadas voladoras en la final por el ascenso a la Primera Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo