Ni de Boca, ni de River: los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino

Con la consagración de Estudiantes de La Plata en el Trofeo de Campeones ante Platense, se cerró el 2025 para el fútbol argentino. Las fiestas serán el momento de descanso para los jugadores, mientras que los dirigentes ya trabajan arduamente con el mercado de pases.

En ese contexto, el sitio Transfermarkt ofrece una anomalía para el medio local. Es que su ranking de futbolistas más valiosos no cuenta con protagonistas de Boca Juniors, ni River Plate en las primeras posiciones de mismo.

Hay que bajar hasta el octavo lugar para encontrar al primero de ellos: Exequiel Zeballos, con una valoración de 7 millones de euros. En las dos posiciones siguientes, con el mismo monto, aparecen Kevin Castaño y Lautaro Rivero, los más costosos del Millonario.

Lo cierto es que hoy el ranking armado por el sitio especialista en transferencias está liderado por tres futbolistas con un valor de 10 millones de euros: Juan Ignacio Nardoni (Racing), Kevin Lomónaco (Independiente) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Luego, figuran dos futbolistas con 9 millones de euros: Santiago Sosa (Racing) y Cristian Medina (Estudiantes). Aquí hay que aclarar que ambos son surgidos de las inferiores de River y Boca, respectivamente.

Por último, antes de que aparezcan los futbolistas del Xeneize y del Millonario, se metieron Felipe Loyola, de los Diablos Rojos, y Alan Lescano, de Argentinos Juniors. Todos los mencionados son sondeados por los gigantes del fútbol argentino y, en varios casos, también desde Europa.

El Top 10 de Transfermarkt

