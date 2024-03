El polémico tema que no quiso tocar Federico Beligoy: "Hay cosas que no decís al aire"

Con el arbitraje en el ojo de la tormenta Federico Beligoy tocó varios asuntos en una entrevista para TyC Sports. El director de los árbitros se refirió al desempeño de sus colegas en la Copa de la Liga y hasta tocó casos puntuales. Uno de ellos, lo llevó a sacarse chispas con Daniel Retamozo, el entrevistador.

“Si vos a (Pablo) Dóvalo lo sacás de Barracas, ¿no lo cuidas?”, consultó el periodista, en referencia a todas las suspicacias que hay con este colegiado dirigiendo al Guapo. “Ese tema se habla puertas para adentro, no públicamente“, devolvió Beligoy. “¿Por qué?“, repreguntó el conductor. “Como en tu trabajo, hay cosas que no decís al aire, ¿no? Cuestionás todo. Estás cuestionador. No te alcanza con lo que te digo“, soltó el titular del arbitraje.

Cabe recordar que Barracas Central tiene un amplio historial con Dóvalo. Con él como árbitro, ganó 11 partidos, empató 10 y apenas perdió 2. La última vez fue el pasado 5 de marzo en el empate con Independiente, donde Carlos Tevez se fue en llamas por las decisiones que la autoridad tomó durante los 90 minutos.

Beligoy sobre la denuncia de Dóvalo a Tevez

En referencia a los dichos del Apache y la denuncia penal que el hizo Dóvalo, explicó: “Las cuestiones personales, y más estando judicializadas, no las voy a mencionar. No tiene nada que ver que un participante del fútbol se exprese de manera totalmente fuera de lugar hacia cualquier persona. Ese es el límite”.

“Si se meten con la persona, con su integridad, su honestidad, su hombría de bien, podés ser un técnico, un médico o un kiosquero, pero obviamente se tomarán acciones judiciales. Por eso tenemos un sindicato y representación gremial, para hacer esa defensa de nuestros afiliados. Si se meten en temas personales, nosotros nos metemos de lleno“, concluyó.

Los números de Barracas Central con Dóvalo

Si tomamos las últimas 3 temporadas -incluyendo la actual- Dóvalo siempre aparece en lo más alto. 7 apariciones en la 20/21 (4 victorias, 3 empates, 0 derrotas), 5 en la 21/22 (2 PG, 2PE, 1 PP), 7 en la 22/23 (4 PG, 2 PE, 1 PP) y 2 en la 23/24 (1 PG y 1 PE).

Aquel martes contra Independiente fue la primera vez que Dóvalo dirigió a Barracas Central contra un equipo grande. La historia terminó con un empate 2 a 2, un planchazo a la canilla de Marcone sancionada con tarjeta amarilla y un Carlos Tevez furioso tanto en la conferencia de prensa como en las redes sociales.