Leandro Romagnoli colocará un equipo alternativo para visitar a Boca, donde San Lorenzo no podrá utilizar a uno de los futbolistas que llegó en este mercado.

San Lorenzotiene la cabeza puesta en lo que será el clásico del domingo frente a Boca, a quien visitará desde las 14:30 e intentará conseguir una victoria que le sirva desde lo anímico para el gran objetivo que tiene el plantel comandado por Leandro Romagnoli: la Copa Libertadores.

El próximo martes, los del Bajo Flores deberán pisar Belo Horizonte para la revancha ante Atlético Mineiro, por lo que Romagnoli colocará un equipo alternativo. Sin embargo, no podrá utilizar a uno de sus últimos refuerzos. Y lejos está de tratarse de un inconveniente físico, sino que es una situación de papeleo.

Francisco Fydriszewski no formará parte de la nómina de convocados porque Barcelona de Guayaquil, el equipo al que pertenecía antes de mudarse hacia San Lorenzo, no le envió el transfer a Marcelo Moretti y compañía, por lo que desde la dirigencia no pueden inscribirlo en la Asociación del Fútbol Argentino.

La salida de Fydriszewski desde el conjunto ecuatoriano fue muy convulsionada, ya que acudió a FIFA para solicitar la libertad de acción por falta de pago, y el máximo mandatario de dicha institución fue letal con Moretti, a quien amenazó: “Tuvimos una conversación esta semana, sabe muy bien lo que va a pasar”, indicó Antonio Álvarez en rueda de prensa. Si bien no argumentó, dio a entender que demandarían a los del Bajo Flores por contratar al delantero sin que finalizara el vínculo.

Francisco Fydriszewski firmó su contrato con San Lorenzo.

El contrato de Francisco Fydriszewski con San Lorenzo

Francisco Fydriszewski llegó a San Lorenzo tras denunciar la falta de pago por parte de Barcelona SC. Acudió a FIFA y allí consiguió la libertad de acción. Con el conjunto del Bajo Flores firmó hasta el 31 de diciembre de 2026.

La posible formación de San Lorenzo vs. Boca por la Liga Profesional

Leandro Romangoli realizará modificaciones, porque la prioridad de San Lorenzo estará puesta en lo que será la definición ante Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y colocará mayoría de suplentes.

Si bien resta la confirmación oficial, el posible XI sería con Facundo Altamirano, Nahuel Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez, Nicolás Tripichio, Elián Irala, Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Andrés Vombergar y Nahuel Bustos.