A lo largo de la últimas horas, se generó un enorme revuelo por la ausencia de Agustín Almendra frente a Atlético Nacional, donde el plantel de Racing perdió por 4-2 en tierras colombianas.

Resulta que el ex jugador de Boca no le había devuelto una suma de 500 mil dólares a la institución que lo formó futbolísticamente, los cuales habían sido otorgados para la construcción de una vivienda. Y a partir de allí, se generó un conflicto que parecía no tener fin.

Tras quedar con el pase en su poder, desde el Xeneize nunca dieron de baja la inscripción de Almendra en COMET, que es el sistema que utilizan los clubes del fútbol argentino para anotar a los jugadores más allá de la unión contractual que acuerdan. A raíz de ello, Racing no podía certificar que el mediocampista era de su propiedad y les impedía utilizarlo en la CONMEBOL Libertadores.

A lo largo de las últimas horas, se confirmó que la Academia recibió el famoso transfer del futbolista y pudo inscribirlo en la Asociación del Fútbol Argentino, y a partir del viernes 4 de agosto quedó certificado en COMET que puede competir oficialmente en la institución de Avellaneda .

Respecto a lo que será su presencia en la revancha frente a Atlético Nacional, el jueves 10 de agosto, la presencia de Almendra podría darse, ya que CONMEBOL había aceptado su inscripción en la lista de buena fe que fue presentada el sábado 29 de julio. De todas manera, dependerá de la decisión que tome Fernando Gago.

El próximo partido de Racing

El equipo de Fernando Gago jugará este jueves 10 de agosto frente a Atlético Nacional de Medellín a las 21 hs. en el Estadio Presidente Perón, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. En la ida, los colombianos se impusieron por 4-2.