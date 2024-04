El sábado, a las 17 horas y en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s Old Boys enfrentará a Boca Juniorspor la feca 13 de la Copa de la Liga Profesional, donde se dará un duelo muy particular debido a que los dirigidos por Mauricio Larriera y los de Diego Martínez necesitarán de un triunfo para seguir con chances de meterse en la próxima ronda.

Más allá de la disputa futbolística que se dará, habrá una situación muy puntual que está relacionada a Éver Banega: el mediocampista cumplió las dos jornadas de suspensión, por lo que tendrá la chance de enfrentar, por primera vez desde su regreso al fútbol argentino. Sí, justo ante el equipo que lo deseó en el último mercado de pases.

Cabe recordar que Banega había sido expulsado frente a Godoy Cruz, por lo que Larriera lo perdió en el empate contra Platense y en el triunfo ante Sarmiento de Junín. Pero no es la única buena noticia que percibió el entrenador de la Lepra en la previa al duelo del fin de semana, ya que también recuperó a Ian Glavinovich.

Más allá de la alegría que produce el retorno del ex Valencia CF, el estratega uruguayo deberá resolver quién reemplazará a Rodrigo Fernández Cedrés, quien fue expulsado por el árbitro Fernando Espinoza en el último compromiso correspondiente al torneo local, llevado a cabo en Junín, y el principal candidato es Jerónimo Cacciabúe. Sin embargo, no se descarta que Esteban Fernández se mantenga en el mediocampo y que el capitán de Newell’s Old Boys se posicione como doble cinco junto a Julián Fernández.

Éver Banega explicó por qué no regresó a Boca

Luego de lo que fue el partido entre Newell’s Old Boys y Lanús, en TNT Sports, Éver Banega se refirió a lo que pudo haber sido su regreso a Boca, como así también por qué priorizó al elenco rosarino.

“Obviamente como sabemos yo me crié en Boca, agradecido por la oportunidad que me dieron y la carrera que formé. Tampoco me quería olvidar del equipo que soy hincha… Están mis amigos y mi familia en la ciudad, quería estar en un lugar tranquilo donde me den responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera“, resaltó el ex mediocampista de la Selección Argentina.