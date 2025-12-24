Fabián Berlanga, presidente de Vélez, expresó su interés por un titular de River: “Fue la vedette del mercado anterior”

Se cierra un 2025 para el olvido en River Plate. El Millonario se ilusionó por contar con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, además de una importante inversión en refuerzos, pero terminó otro año sin sumar trofeos a sus vitrinas. Incluso, varios de los protagonistas quedaron en el ojo de la tormenta.

Por sus actuaciones sobre el final de la campaña, Matías Galarza Fonda recibió fuertes críticas por parte de los hinchas en relación a errores puntuales que le costaron caro a River. Sobre todo, la presión recae sobre los 10 millones de dólares que el Millonario le pagó a Talleres por parte de su pase y el de Portillo.

Lo cierto es que Galarza Fonda tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que tendrá más oportunidades de revertir su imagen en el club. Sin embargo, uno de los rivales de River se mostró abierto a adquirirlo si se presenta una buena oportunidad en el mercado de pases.

Se trata de Vélez Sarsfield, cuyo presidente destacó al volante de la Selección de Paraguay. En diálogo con Vélez a Fondo, Fabián Berlanga destacó: “¿Si traigo a Galarza Fonda si River me lo ofrece? ¿A qué costo? ¿A préstamo? Y… ¡¿por qué no?! El mercado anterior fue la vedette del mercado”.

De esa manera, el mandatario del Fortín se mostró abierto a contar con Galarza Fonda en el elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto, que no jugarán certámenes internacionales en 2026, algo que los posiciona como fuertes contrincantes para los torneos locales.

Los resistidos en River a los que Vélez les abrió las puertas

En los últimos años, Vélez logró nutrirse de sus inferiores, pero también sumó experiencia al sumar jugadores que perdieron terreno en los gigantes del fútbol argentino. Muchos de ellos llegaron desde River Plate y no tardaron en levantar su nivel. Emanuel Mammana, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini son algunos de estos futbolistas que se mudaron de Núñez a Liniers.

