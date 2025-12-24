Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

Marcelo Gallardo ya cuenta con los dos primeros refuerzos para moldear el River 2026, quienes se sumaron para comenzar a trabajar a la par del plantel desde el inicio de la pretemporada. Tanto para Aníbal Moreno, que llegó desde Palmeiras; como para Fausto Vera, quien arribó desde Atlético Mineiro, haber resuelto de manera temprana su futuro será clave para la adaptación a un equipo que necesita mejorar y mucho la producción de este año.

Quien fue entrenador de los dos nuevos futbolistas del Millonario y se refirió a lo que ambos tienen para aportar a los sistemas del Muñeco fue Fernando Batista, quien recurrió a ellos en sus tiempos de entrenador de los seleccionados juveniles de Argentina, dirigiéndolos en el Mundial Sub 20 de Polonia.

“Los que juegan bien, siempre pueden jugar juntos. Fausto y Aníbal pueden hacerlo tranquilamente. Son dos grandísimos jugadores y también muy inteligentes. Ambos le han agregado muchísimo a su juego. A mi criterio han sido dos grandísimas incorporaciones para River y deseo que les vaya bien porque los aprecio muchísimo”, comenzó diciendo en diálogo con DSports Radio el DT que estuvo a cargo de la Selección de Venezuela en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Batista explicó que Moreno han ido mutando la posición que desarrollaba cuando lo comenzó a entrenar en juveniles, porque en sus inicios era “un ocho tradicional, con mucho despliegue”. En cambio, dijo que Vera mantuvo sus características de “cinco posicional”.

Aníbal Moreno y Fausto Vera fueron compañeros en selecciones juveniles de Argentina.

También dijo cuál es el aporte que pueden hacer al River de Gallardo en función de sus actuales condiciones: “Aníbal tiene llegada y mucho gol. Entre los dos, creo que Fausto es más un eje del equipo y Aníbal juega con mucha más libertad para moverse en la cancha. En esa camada había un material tremendo”, señaló.

Su análisis del mal año de River

Batista se permitió además opinar sobre el difícil año que le tocó transitar a River, que entre otras cosas derivó en señalamientos hacia un entrenador que durante muchos años había sido indiscutido para el grueso de los hinchas.

“River no ha podido acomodarse y encontrar el funcionamiento que Gallardo hubiese pretendido, y eso lo han sufrido grandísimos jugadores como (Kevin) Castaño. Salvo extraterrestres como Messi y Maradona, en general el futbolista sufre cuando el equipo no funciona”, explicó.

