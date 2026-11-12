Fernando Muslera habría decidido retirarse tras la final de la Copa Libertadores con Estudiantes

El próximo sábado 29 de noviembre, Estudiantes de La Plata va por la gloria en el Estadio Centenario de Montevideo, ya que allí se enfrentará ante Palmeiras de Brasil en búsqueda de obtener la quinta Copa Conmebol Libertadores de su historia y así también clasificar al Mundial de Clubes.

Este encuentro tendrá un condimento especial, debido a que según pudo saber Bolavip, Fernando Muslera, arquero del Pincharrata, habría tomado la decisión de retirarse al finalizar el mismo, teniendo en cuenta que finaliza su contrato con la institución platense el 31 de diciembre.

Siguiendo con la información, el plantel de Estudiantes ya estaría al tanto de esta determinación del golero uruguayo de 40 años y es por eso están intentando convencerlo para que por lo menos continúe en el club por una temporada más.

Además, Juan Sebastián Verón sigue la misma línea que sus jugadores. Es por eso que le ofrecerá al arquero un contrato por un año más, para que siga de cara a la próxima temporada, aunque todo indica que este ofrecimiento sería rechazado por parte del uruguayo.

Así las cosas, todo indica que Muslera jugará su último partido como profesional junto a Palmeiras, justamente en el Estadio Centenario de Montevideo, lugar en el que se desempeñó durante varios años como el arquero titular de la Selección de Uruguay.

Los números de Fernando Muslera en Estudiantes

Desde su llegada al Pincha a mediados de 2025, el arquero de 40 años disputó un total de 63 partidos, en los que recibió 56 goles y mantuvo su arco en cero en 22 oportunidades. Además, recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado en 5655 minutos en cancha.

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