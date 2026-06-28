Con Muslera, Modric y Valverde: el Anti XI de la fase de grupos del Mundial 2026

Con la victoria de Argentina ante Jordania y el empate entre Austria y Argelia culminó la fase de grupos del Mundial 2026. En la misma, 32 seleccionados lograron la clasificación a los 16avos de final, mientras que los 12 restantes quedaron eliminados en esta instancia.

Dentro de esta fase, la sorpresa más fuerte fue la eliminación de Uruguay. Con dos empates (1 a 1 vs. Arabia Saudita y 2 a 2 vs. Cabo Verde) más una derrota ante España, la Celeste quedó tercera con dos puntos y fue el peor tercero, por lo que no logró avanzar a la próxima ronda.

En este sentido, con los grupos terminados, Bolavip realizó el Anti XI de esta etapa. Para esto tuvo en cuenta el rendimiento individual de los elegidos, sumado también a cómo le fue a sus respectivos equipos a lo largo de los tres partidos que disputaron.

El Anti XI de Bolavip de la fase de grupos del Mundial 2026

Arquero | Fernando Muslera – Uruguay

El experimentado golero uruguayo tuvo un Mundial para el olvido. Un rebote corto ante Arabia Saudita, una mala salida en el empate ante Cabo Verde y una floja respuesta en la derrota ante España lo hicieron responsable directo de tres de los cuatro goles que recibió su equipo.

Tal fue su mala performance en este certamen, que en el entretiempo ante la Roja, luego de un error que derivó en el tanto de Álex Baena, le pidió el cambio al entrenador Marcelo Bielsa, por lo que el segundo tiempo lo salió a atajar Sergio Rochet.

Defensores | Kalidou Koulibaly – Senegal, Scott McKenna – Escocia y Tim Payne – Nueva Zelanda

La defensa de este equipo se para con línea de tres. El primer integrante es el capitán de la Selección de Senegal, quien estuvo presente en los dos primeros partidos de su equipo y no pudo evitar las derrotas 3-1 con Francia y 3-2 con Noruega. La única valla invicta que cosechó el elenco africano fue ante Iraq, en donde el ex Napoli no jugó.

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Por el lado de McKenna, tuvo un Mundial para el olvido al igual que la Selección de Escocia, que quedó tercera en su grupo y no clasificó a la siguiente ronda. Su recuerdo en este certamen será un error grosero en la salida que derivó en el gol de Vinicius en la goleada sufrida ante Brasil por 3 a 0.

Finalmente, la línea de tres cierra con Tim Payne. Llegó como una de las caras del Mundial por su explosión en redes sociales, pero su rendimiento estuvo lejos del esperado. Si bien aportó una asistencia, su equipo recibió 10 goles en tres partidos y no dio garantías por su sector.

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda. (Getty).

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Volantes | Scott McTominay – Escocia, Arda Güler – Turquía, Federico Valverde – Uruguay y Luka Modric – Croacia

El volante escoces llegó luego de una buena temporada en Napoli, donde tuvo una importante cuota goleadora. La misma no apareció con su seleccionado y vagó por la cancha durante las tres presentaciones de su equipo, que lo buscó pero no encontró respuestas.

Güler, por su parte, es la cara de la decepción de Turquía en el Mundial. Con un plantel que se preparó para pelear por un lugar en los playoff y quedó último en su grupo, el volante de Real Madrid intentó ser la manija pero no apareció en las primeras presentaciones. Se lavó un poco la imagen luego de la victoria ante Estados Unidos, que de poco sirvió.

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Pasando a Valverde, la imagen de su salida ante España dice todo. Desaparecido en los tres partidos de Uruguay, de pésimo Mundial, el volante del Merengue estuvo en la misma sintonía. No aportó goles ni asistencias y en el partido más importante del grupo fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo.

Federico Valverde con la Selección de Uruguay. (Getty).

Finalmente, aparece Modric. El croata está viviendo su ‘The Last Dance’ con Croacia, pero su rendimiento no es el esperado, a tal punto que solo completó el partido ante Ghana. Si bien su equipo avanzó a los 16avos de final, el volante ofensivo del Milan dejó mucho que desear.

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Delanteros | Enner Valencia – Ecuador, Heung Min Son – Corea del Sur y Agustín Canobbio – Uruguay

El delantero ecuatoriano le complicó la clasificación a su equipo con un partido para el olvido en la igualdad sin goles ante Curazao, donde falló un cabezazo y un claro mano a mano. En los compromisos ante Costa de Marfil y Alemania tampoco aportó su cuota goleadora.

Enner Valencia, capitán de Ecuador. (Getty).

Por el lado de Son, fue otra de las decepciones del Mundial. Luego de un buen arranque ante República Checa se pinchó y no aportó para que su equipo pueda avanzar de ronda, a tal punto que fue suplente en la derrota ante Sudáfrica, que los condenó a la eliminación temprana.

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Para cerrar la ofensiva aparece el delantero uruguayo que fue expulsado sobre el final contra España. Mucho sacrificio pero poco fútbol. Solamente convirtió un gol en el empate ante Cabo Verde, pero no estuvo a la altura en la eliminación de Uruguay en la fase de grupos.

DT | Marcelo Bielsa – Uruguay

Marcelo Bielsa, entrenador argentino.

Al igual que en 2002, el ‘Loco’ volvió a quedar afuera en la fase de grupos de un Mundial. En esta oportunidad lo hizo con la Selección de Uruguay, donde renunció a su cargo tras la derrota con España. Nunca le llegó su idea al equipo y se fue con un vestuario roto, en conflicto con los referentes.