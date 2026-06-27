Marcelo Saracchi respaldó a Fernando Muslera con un fuerte exabrupto tras la eliminación de Uruguay del Mundial

El arquero fue protagonista de dos yerros claves y los hinchas uruguayos apuntaron contra su humanidad tras la eliminación en el Mundial.

Uruguay perdió con España, quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y las críticas de los hinchas no solo cayeron en Marcelo Bielsa, que se convirtió en el primer entrenador de la historia en sufrir dos eliminaciones en primera ronda -la primera con Argentina en Corea-Japón 2002-, sino que también en Fernando Muslera, el arquero.

El guardameta que defiende la camiseta de Estudiantes de La Plata llegó al duelo ante los europeos en el ojo de la tormenta, sobre todo por lo que había sido su yerro frente a Cabo Verde, que costó un gol en contra. Y en la jornada que se llevó a cabo en Guadalajara, ocurrió exactamente lo mismo. El remate de Álex Baena no tuvo demasiada violencia, pero entre un pique que lo desfavoreció y su flojísima respuesta, el balón impactó en la red.

Previo a que se consumara la eliminación, las críticas sobre Muslera ya hervían en las redes sociales. También contra el entrenador rosarino de 70 años. Pero el ex lateral izquierdo de Celtic, Marcelo Saracchi, salió al cruce. Y lo hizo con un exabrupto en el que apuntó a todos aquellos que cuestionan al ex Galatasaray.

Por medio de su cuenta de Instagram, además de compartir una imagen del arquero criticado, el defensor que regresó a Boca tras su préstamo en el fútbol escocés escribió unas líneas muy polémicas. Sobre todo por el tono que utilizó: “A morir!!! Y que la chupen manga de putos”, lanzó sin pelos en la lengua para bancar a quien supo ser su compañero en el combinado charrúa.

Fernando Muslera rompió el silencio tras la eliminación

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara. Creo que ésta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos“, comenzó en su discurso ante los micrófonos de la prensa internacional en zona mixta. “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte. Más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”, admitió el arquero de 40 años luego de lo que fue el partido ante España.

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“Como les dije a los chicos cuando terminó el partido y estaban todos más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, expresó Muslera con total sinceridad.

“Lamentablemente, toca estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante. Porque este deporte tiene eso, este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita. Asumir lo que me toca y enfrentar todo lo que viene por delante”, concluyó.

"NUNCA IMAGINÉ ESTAR SUFRIENDO TANTO POR ESTE DEPORTE" 🇺🇾💔



Fernando Muslera le envió un mensaje al pueblo uruguayo luego de la eliminación de la Celeste en fase de grupos del #MundialEnDSPORTS



🎙️@solesejas #DFSHA#FIFAWorldCup pic.twitter.com/JW6a0IHvfk — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 27, 2026

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Uruguay sueña con Marcelo Gallardo como el reemplazante de Marcelo Bielsa

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó una profunda desilusión deportiva, sino que dio paso a un sinfín de interrogantes a analizar también a nivel institucional. La primera gran incógnita que se instaló es la continuidad de Marcelo Bielsa al frente del seleccionado, cuyo contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) finaliza al término de la Copa del Mundo y quedó envuelto en incertidumbre tras una actuación muy por debajo de las expectativas y rodeado de rumores de un vínculo roto con el plantel charrúa.

En ese contexto, mientras los directivos analizan los pasos a seguir, BOLAVIP pudo saber que un viejo anhelo vuelve a sobrevolar los pasillos de la AUF. Se trata de nada menos que Marcelo Gallardo, un entrenador que este medio pudo constatar que ya fue buscado en dos oportunidades durante su primer ciclo en River, aunque en ambas recibió una respuesta negativa.

Ahora, con el Muñeco alejado de la dirección técnica y oficiando de comentarista deportivo durante el Mundial, tal vez el panorama se presente diferente. Lo cierto es que ante el golpe que significó la eliminación mundialista y el escenario abierto respecto al futuro de Bielsa, el nombre de Gallardo volvió a instalarse dentro del entorno charrúa como una primera alternativa que siempre estuvo bien considerada.

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Marcelo Gallardo suena como candidato a DT de Uruguay.

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