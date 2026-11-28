El arquero de Estudiantes de La Plata comunicó oficialmente que fue su último partido y dejará el deporte.

Este sábado, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026, al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata. Con el gol de Ramón Sosa, el Verdao desató un delirio y festejó sobre el campo de juego del Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En medio de ese contexto, Fernando Muslera anunció su retiro como futbolista profesional.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Ni bien terminó el compromiso y todavía sobre el campo de juego, el guardameta rompió el silencio en una entrevista exclusiva con ESPN. “Mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy“, manifestó en primera instancia el experimentado de 40 años.

Inmediatamente después, Muslera sentenció: “Me voy muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera espectacular“. Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Más allá del resultado que es parte del fútbol. Me voy feliz por haber competido hasta el último día. No se pudo dar, pero no hay mejor felicidad“, expresó sin titubear ante el micrófono.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

No conforme con esa declaración, redobló la apuesta. “Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay y al estadio en el que debuté como profesional. Llenaron las tribunas y alentaron a morir“, sostuvo el referente de Estudiantes de La Plata. A continuación, recordó a sus seres queridos y soltó: “Está mi familia afuera con mis amigos, les mando un abrazo“.

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Por último pero no menos importante, Fernando agregó: “Ya se venía hablando pero yo no lo había confirmado. Ya lo había hablado con la directiva“. Luego, sobre su decisión indeclinable de retirarse como futbolista profesional, Muslera reveló: “Recién le agradecí a todos mis compañeros. A toda la gente, muchísimas gracias“.