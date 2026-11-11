Dos titulares de Estudiantes de La Plata se pierden la Supercopa Argentina por lesión

El Pincha tiene dos bajas sensibles confirmadas para el choque con Independiente Rivadavia y otra pieza clave está en duda.

Estudiantes de La Plata disputará una nueva final este jueves 12 de noviembre. El Pincha se verá las caras con Independiente Rivadavia en Córdoba por la Supercopa Argentina 2026, pero tiene dos bajas confirmadas de peso.

Estamos hablando de Joaquín Correa y Alexis Castro. El Tucu presenta una lesión muscular grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, mientras que el Pucho padece una lesión muscular grado 2 en el gemelo interno.

Joaquín Correa sufrió más de una lesión muscular este semestre (Getty Images)

Cabe recordar que Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el 28 de noviembre. En este contexto, Alexander Medina no arriesgará a nadie para poder contar con el plantel sano en el Estadio Centenario de Montevideo.

Tomás Palacios está en duda

El defensor Tomás Palacios -con pasado en Independiente Rivadavia- ha sido una de las piezas más importantes en el conjunto de La Plata no solo por regularidad, sino también por su polifuncionalidad. Sin embargo, su presencia en la Supercopa Argentina está en duda por una molestia que arrastra en la rodilla.

La presencia de Tomás Palacios en la Supercopa Argentina no está garantizada (Getty Images)

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En síntesis