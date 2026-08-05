Por qué no ataja hoy Fernando Muslera en Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura

El arquero ni siquiera formó parte de la lista de convocados por un problema de salud.

En el marco delpartido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca recibirá a Estudiantes de La Plata en búsqueda de su primera victoria en el certamen y así poder acomodarse en los primeros puestos de la zona.

Para este encuentro, el elenco platense tendrá una baja sensible, debido a que no podrá contar con su arquero titular, Fernando Muslera, quien viene de tener un buen rendimiento en la victoria 3 a 0 frente a Defensa y Justicia, en donde no solo mantuvo la valla invicta, sino que también atajó un penal.

El motivo de la ausencia del golero uruguayo es por un cuadro febril. En sus redes sociales, la cuenta oficial del Pincharrata informó la baja de Muslera, quien ni siquiera formó parte de la lista con los 24 futbolistas convocados por el entrenador Alexander Medina.

“Parte médico: Fernando Muslera presenta un síndrome febril respiratorio y se encuentra en reposo domiciliario. Queda descartado para el encuentro de mañana”, informó Estudiantes respecto a la baja del uruguayo, quien se perderá este importante encuentro para su equipo.

Por otro lado, el reemplazante será Fabricio Iacovich, arquero de 24 años, quien además fue titular en el anterior enfrentamiento entre Estudiantes y Boca, que terminó con victoria 2 a 1 del Pincha en condición de local, en el pasado Torneo Clausura.

Las formaciones del partido

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