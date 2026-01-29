Es tendencia:
Fuerte descargo de la esposa de Di María tras los silbidos de los hinchas de Racing: “Te dicen cosas en la cara”

Jorgelina Cardoso se expresó en Instagram luego del triunfo de Rosario Central ante la Academia de Avellaneda por 2 a 1.

Por Lautaro Toschi

Jorgelina Cardoso
Jorgelina Cardoso

Luego de una sorprendente derrota en la primera fecha, Rosario Central visitó a Racing el pasado miércoles y le ganó por 2 a 1. El tanto lo abrió Ángel Di María con un golazo de otro partido, luego amplió la ventaja Alejo Véliz, mientras que Maravilla Martínez descontó.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue cuando Ángel Di María fue reemplazado. Los hinchas de Racing no tuvieron piedad y despidieron al campeón del mundo con silbidos, algo habitual en el fútbol argentino, pero que Fideo nunca había sufrido desde su regreso al Canalla.

El descargo de Jorgelina Cardoso

La esposa de Ángel Di María utilizó su cuenta de Instagram para realizar un fuerte descargo en el cual acusó a la prensa de mostrar los silbidos dela gente de Racing: “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ´no somos todos iguales, te amamos crack´”.

“Te hacen querer odiar a los de Nob y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara“, agregó Jorgelina.

La familia Di María. (Foto: @jorgelinacardoso26).

El golazo de Ángel Di María en Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026

ver también

Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. TE AMO FUERTE”, completó Cardoso.

La respuesta de Di María

Angelito respondió desde su cuenta personal al posteo de su esposa: “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importo. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.

DATOS CLAVE

  • Rosario Central venció 2 a 1 a Racing con goles de Di María y Véliz.
  • Ángel Di María recibió silbidos de la hinchada local al ser reemplazado durante el partido.
  • Jorgelina Cardoso realizó un descargo en Instagram criticando a la prensa por generar odio.
Lautaro Toschi

