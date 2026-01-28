El golazo de Ángel Di María en Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026

Miércoles cargado de partidos de alta calidad en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. En medio de ese panorama, el Cilindro de Avellaneda albergó el compromiso que puso frente a frente a Racing Club y Rosario Central.

Así las cosas, la Academia y el Canalla pusieron en un campo de juego en muy mal estado a diversos nombres propios de jerarquía. Y, como no podía ser de otra manera, uno que se llevó todas las miradas, como en cada partido, fue Ángel Di María.

De hecho, cuando transcurrían jugados 24 minutos del primer tiempo, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 diseñó una maniobra sencillamente fenomenal para concretar la apertura del marcador en terreno de Racing.

El ex jugador de gigantes del calibre de Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos, sacó a relucir todo su talento para posicionarse de muy buena manera de frente al arco defendido por Facundo Cambeses, que no pudo hacer nada para evitar el 0-1.

Es que el experimentado Fideo, que el próximo 14 de febrero cumplirá los 38 años de edad, culminó su genial movimiento con una mejor definición que dejó con la boca abierta a todos y cada uno de los hinchas de Racing que dieron el presente en la cancha.

El golazo de Di María

Tweet placeholder

Publicidad