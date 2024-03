Después de haber perdido a Lionel Messi, quien se lesionó el isquiotibial derecho y no podrá estar el sábado ante New York City, en las últimas horas se confirmó la sensible baja de Federico Redondo, quien también se perderá los próximos compromisos que Inter Miami tendrá por delante.

El mediocampista argentino, según notificó el Departamento Médico de Inter Miami, padeció una lesión en el ligamento colateral lateral izquierdo, y tendrá que ser relegado por los próximos dos meses. De esta manera, recién podría retornar a las canchas a fines del mes de mayo. Y a Gerardo Martino le genera un enorme dolor de cabeza.

Si todo marcha en su curso normal, Redondo reaparecería cuando las Garzas reciban a Atlanta United en el estadio DRV PNK, el 29 de mayo y por la fecha 16 de la MLS. Por lo tanto, se perderá 10 partidos del torneo doméstico, pero también lo que será la llave de la Concachampions frente a Rayados de Monterrey, que se disputará el 3 y 10 de abril.

La ausencia del ex futbolista de Argentinos Juniors no será la única por lesión, ya que Inter Miami tampoco puede contar con Franco Negri ni con Facundo Farías, quienes padecieron la rotura del ligamento cruzado en junio y enero pasado, respectivamente. Pero no son los únicos que se recuperan de la mencionada situación, ya que Ian Fray sufrió lo mismo, pero en julio de 2023.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Inter Miami de Messi

Todos los partidos de Inter Miami podrás disfrutarlos a través de la señal de Star+.

¿Cuándo volverá Lionel Messi en Inter Miami?

La ausencia de Lionel Messi se sintió en este partido. Si bien Inter Miami había podido ganar sin la Pulga, como sucedió en el partido ante CF Montreal hace algunas semanas, ahora sintió el impacto ante los Red Bulls. A Tata Martino le urge la vuelta del argentino, pero tratará de no apurarlo.

Las Garzas volverán a Fort Lauderdale el próximo sábado cuando reciban al otro equipo de la Gran Manzana, New York City FC. Para ese encuentro, la presencia de Messi está en duda, puesto que pocos días después será el duelo de ida por la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Monterrey. Se espera que recién ahí el 10 argentino pueda estar desde el arranque.