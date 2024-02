River Plate debutará este miércoles por Copa Argentina en búsqueda de un lugar en los 16avos de final ante Excursionistas, en el duelo que se llevará a cabo desde las 21.45 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, la casa de Colón de Santa Fe.

Ante los de Martín Demichelis estará un viejo conocido del Millonario: Nahuel Cajal. El arquero del equipo de la Primera B, que también trabaja como soporte técnico, hizo inferiores en el club de Núñez y ahora los tendrá de frente para intentar dar otro batacazo en la competencia, al igual que el año pasado.

Es que, en la edición 2023, Excursio eliminó en la misma instancia a Gimnasia y Esgrima La Plata y el arquero de 27 años fue clave en la tanda de penales con una atajada. En la previa del partido ante River, le explicó a Bolavip las claves para ganarle a un equipo de Primera División: “Hay que ser muy inteligentes y no desesperarse. Hay que llevar la concentración al máximo e intentar mantenerla porque a la mínima desconcentración que tenés estos equipos de mucha jerarquía te lo hacen pagar y caro. Así que, ser inteligentes al momento de defender y, si se puede, de atacar“.

Cajal resaltó la jerarquía del Millonario y contó la intención del Villero para este enfrentamiento: “La idea es competir. Sabemos lo que significa River y todo lo que conlleva, asique primero queremos estar a la altura y después sabemos que hay que jugarlo y ver cómo va dándose el partido“. Y luego se refirió al enorme momento del rival tras la goleada por 5-0 a Vélez: “También va a ser lindo e importante para nosotros poder medirnos frente a ese nivel que hoy tienen“.

El recuerdo de Cajal de su paso por River

A pesar de que el arquero no forma parte del Millonario desde 2016, resaltó su cariño por la institución: “Yo pasé 8 años de mi vida, de la adolescencia, dentro de los pasillos de River. Tengo muchos amigos, conocidos y familia que conocí en el club. Con River tengo un agradecimiento muy grande y la realidad es que no lo tomo como una revancha y hoy en mi parte profesional me toca enfrentarlo“.

Además, corrió del foco su paso por las inferiores del club para resaltar la importancia del duelo a nivel deportivo como desafío: “Disfruto mucho la posibilidad de medirse contra uno de los equipos más importantes del continente. Genera mucha ilusión, muchas ganas“.

La amistad de Cajal con Montiel

Entre los compañeros que tuvo Cajal en su formación como futbolista en River se destaca Gonzalo Montiel. Del campeón del mundo mantiene una gran relación y lo llenó de elogios: “El recuerdo de Gonza es muy bueno. En cierto modo, nos terminamos criando desde chicos y creciendo. Por su humildad, predisposición y el pensar en el otro siempre va a quedar en mí como un grato recuerdo. En su momento también se lo dije, que lo admiraba por eso“.

“Tuve la oportunidad de compartir una cena después del Mundial. Fue un reencuentro muy lindo, muy ameno en su casa. Esa humildad que pocos tienen en él se destaca“, contó el arquero de Excursionistas sobre el lateral derecho tras la conquista de la Copa del Mundo.

Montiel quedó en la historia del fútbol argentino por haber definido la tanda de penales ante Francia en la final y Cajal recordó que siendo adolescentes él solía pararse bajo los tres pasos para que su amigo ejecutara desde los 12 pasos: “En esa época él no pateaba como para prepararse para los partidos del fin de semana, sino que era más como una diversión, jugábamos“.

Y se extendió al darle crédito a la esencia que mantiene Montiel a los 27 años: “Con esa gracia terminó forjándose como un gran pateador. Patea de la misma manera hoy ante miles de personas“.