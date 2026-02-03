Hugo Tocalli analizó el problema de la patria potestad en el fútbol argentino: “No se puede resolver”

Hugo Tocalli reflexionó sobre la partida de juveniles formados en Argentina rumbo a Europa haciendo ejercicio de la patria potestad, accionar cada vez más frecuente que tiene como último antecedente de relevancia la salida de Luca Scarlato de River, que llevó a que tanto el club como la propia AFA tomaran medidas especiales.

“Es un caso que no se puede resolver y es muy serio. Lo que resolvió AFA de que no puedan jugar en la Selección puede ser que frene un poquito, pero es tanto lo que los padres, los representantes, miran la economía que todo se hace difícil”, comenzó diciendo en diálogo con Radio Continental el entrenador que condujo a Argentina al título en el Mundial Sub 20 de 2007.

“Uno está amargado, porque vos te imaginás que a mí como coordinador, estar trabajando cuatro o cinco años con un chico y que al momento de que pueda ser visto por el técnico de Primera, o el de Reserva, vengan y te lo llevan, es como que te peguen un martillazo en la cabeza”, reflexionó el DT que lleva cuatro años trabajando en las divisiones juveniles de Independiente.

Y agregó: “Es algo que duele mucho y amarga mucho, porque vos decís ‘para qué trabajo tanto’. Yo digo que los porcentajes de derecho de formación tendrían que ser todavía más altos para que no exista esa manera de llevarse jugadores y que si se llevan alguno por lo menos quede una plata importante”.

La decisión oficial de AFA

En el Boletín Oficial de AFA se publicó un informe en el que se comunicó la decisión de que ya no puedan ser convocados a la Selección Argentina los futbolistas que siendo menores de edad dejen sus clubes de formación para emigrar al exterior valiéndose de la patria potestad.

Publicidad

Publicidad

ver también La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”

“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”, se expresó en el mismo.

La madre de Luca Scarlato apuntó contra AFA

Lorena Cuervo, madre de Luca Scarlato, apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino que le impediría a su hijo seguir siendo llamado a los seleccionados juveniles: “La AFA defiende a los clubes… ¿Y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia. Hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la Selección Argentina”.

Data clave

Hugo Tocalli cuestionó la salida de juveniles a Europa mediante la patria potestad .

cuestionó la salida de juveniles a Europa mediante la . La AFA decidió no convocar a la Selección a jugadores que emigren sin acuerdo.

decidió no convocar a la a jugadores que emigren sin acuerdo. La medida surge tras la partida conflictiva del juvenil Luca Scarlato de River.

Publicidad