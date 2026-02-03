Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Hugo Tocalli analizó el problema de la patria potestad en el fútbol argentino: “No se puede resolver”

El entrenador que fue campeón mundial Sub 20 con Argentina en 2007 recomendó una medida más para combatir el éxodo de juveniles.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El entrenador lideró a la Selección Argentina campeona en el Mundial Sub 20 de 2007.
© AFP via Getty ImagesEl entrenador lideró a la Selección Argentina campeona en el Mundial Sub 20 de 2007.

Hugo Tocalli reflexionó sobre la partida de juveniles formados en Argentina rumbo a Europa haciendo ejercicio de la patria potestad, accionar cada vez más frecuente que tiene como último antecedente de relevancia la salida de Luca Scarlato de River, que llevó a que tanto el club como la propia AFA tomaran medidas especiales.

“Es un caso que no se puede resolver y es muy serio. Lo que resolvió AFA de que no puedan jugar en la Selección puede ser que frene un poquito, pero es tanto lo que los padres, los representantes, miran la economía que todo se hace difícil”, comenzó diciendo en diálogo con Radio Continental el entrenador que condujo a Argentina al título en el Mundial Sub 20 de 2007.

“Uno está amargado, porque vos te imaginás que a mí como coordinador, estar trabajando cuatro o cinco años con un chico y que al momento de que pueda ser visto por el técnico de Primera, o el de Reserva, vengan y te lo llevan, es como que te peguen un martillazo en la cabeza”, reflexionó el DT que lleva cuatro años trabajando en las divisiones juveniles de Independiente.

Y agregó: “Es algo que duele mucho y amarga mucho, porque vos decís ‘para qué trabajo tanto’. Yo digo que los porcentajes de derecho de formación tendrían que ser todavía más altos para que no exista esa manera de llevarse jugadores y que si se llevan alguno por lo menos quede una plata importante”.

La decisión oficial de AFA

En el Boletín Oficial de AFA se publicó un informe en el que se comunicó la decisión de que ya no puedan ser convocados a la Selección Argentina los futbolistas que siendo menores de edad dejen sus clubes de formación para emigrar al exterior valiéndose de la patria potestad.

Publicidad
La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”

ver también

La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”

“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”, se expresó en el mismo.

La madre de Luca Scarlato apuntó contra AFA

Lorena Cuervo, madre de Luca Scarlato, apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino que le impediría a su hijo seguir siendo llamado a los seleccionados juveniles: “La AFA defiende a los clubes… ¿Y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia. Hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la Selección Argentina”.

Data clave

  • Hugo Tocalli cuestionó la salida de juveniles a Europa mediante la patria potestad.
  • La AFA decidió no convocar a la Selección a jugadores que emigren sin acuerdo.
  • La medida surge tras la partida conflictiva del juvenil Luca Scarlato de River.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza
Fútbol europeo

Cómo ver Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

"Maher Carrizo tendrá minutos con el Ajax Sub 23"
Fútbol europeo

"Maher Carrizo tendrá minutos con el Ajax Sub 23"

Minuto a minuto de Arsenal vs. Chelsea por la semifinal de la Carabao Cup
Noticias de la Premier League

Minuto a minuto de Arsenal vs. Chelsea por la semifinal de la Carabao Cup

De ni siquiera poder entrenar en los inviernos a ser la nueva joya en la academia de Rafa Nadal
Tenis

De ni siquiera poder entrenar en los inviernos a ser la nueva joya en la academia de Rafa Nadal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo