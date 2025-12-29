En los últimos años cada vez hay más casos de juveniles que se van de sus clubes siendo menores de edad y ahora el perjudicado es River. Después de formarlo desde infantiles y en la primera etapa de inferiores, perderá a Luca Scarlato por la patria potestad y emigrará en busca de un mejor futuro, lo que desató una enorme polémica en el fútbol argentino por la recurrencia del hecho.

El categoría 2009 es una de las mayores promesas de las categorías menores del Millonario e incluso habitualmente integra la Selección Argentina en diferentes categorías, según corresponda. Sin embargo, su representante Martín Ariel Guastadisegno lo convenció a él y a su familia de que la mejor oportunidad iba a estar alejado del conjunto de Núñez y debía jugar en el exterior.

Lo cierto es que, según informó Clarín, Scarlato se va a través de la patria potestad, a pesar de los intentos de River de hacerle contrato. Sin embargo, el reconocido medio de comunicación aportó un detalle aún más relevante que sacudió al ambiente. Su agente le habría ofrecido 200.000 dólares a la madre del juvenil para que no firme contrato con el Millonario durante el año.

Luca Scarlato, juvenil que se va de River por la patria potestad. (@riverplate.club)

Si se retrocede en el tiempo, no demasiado, el propio Scarlato había hablado públicamente con medios deportivos. “Soy hincha de River desde chiquito y quiero llegar ya a primera”, había expresado en su momento. “Siento una alegría inmensa de estar en River. Acá no nos falta nada y siempre están pendientes de nosotros“, declaró anteriormente el juvenil.

De esta manera, la institución rojiblanca pierde a la máxima figura de la Séptima División y una posible futura joya de prometedora carrera como profesional. Una vez más, un equipo del fútbol argentino es rehén de esta posibilidad que empieza a ocurrir seguido. En los últimos años son muchos los clubes que sufrieron casos similares, como Boca, Vélez, San Lorenzo y hasta el propio River.

Un dato importante a resaltar es que Guastadisegno es el representante de Matías Soulé y Joaquín Panichelli, dos casos muy recordados que también aprovecharon la patria potestad para emigrar antes de debutar profesionalmente. Ambos protagonistas, hoy atraviesan una buena actualidad en Europa y sus clubes formadores no recibieron ningún tipo de beneficio.

En el caso de Soulé, dejó Vélez con apenas 15 años para unirse a las divisiones inferiores de Juventus, aunque en este momento pertenece a Roma y tiene una bue presente en la capital italiana. En contraparte, Panichelli se fue de River sin firmar un vínculo contractual y en esta etapa es uno de los delanteros con mejor actualidad del Viejo Continente, a base de goles en la liga de Francia.

DATOS CLAVE

Luca Scarlato , categoría 2009 y figura de la Séptima División, se irá de River por la patria potestad .

, categoría 2009 y figura de la Séptima División, . El representante Martín Guastadisegno habría ofrecido una suma de 200.000 dólares a la madre para no firmar contrato en River.

habría ofrecido una suma de a la madre para no firmar contrato en River. La polémica se acrecienta por las declaraciones pasadas de Scarlato , quien se reconocía como “ hincha de River desde chiquito “.

, quien se reconocía como “ “. El representante Martín Guastadisegno ya tiene un historial de salidas conflictivas que han perjudicado a otros clubes argentinos: Matías Soulé a Vélez y Joaquín Panichelli a River.

