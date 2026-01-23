La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”

La novela de Luca Scarlato, jugador de 16 años que rechazó firmar su primer contrato con River y emigrar a Europa por la patria potestad, continúa entregando capítulos cargados de polémica que involucran también a AFA, la Selección Argentina, los clubes que lo pretenden en el Viejo Continente y el propio entorno del jugador, que decidió contraatacar tras las medidas especiales que adoptaron tanto desde El Millonario como desde el organismo que preside Claudio Tapia.

Por el lado de la Asociación del Fútbol Argentino, se determinó que los jugadores que se marchen de sus respectivos clubes por intermedio de la patria potestad no podrán ser convocados a los seleccionados juveniles. Por el lado de River, notificó a Milan y Sampdoria, dos equipos italianos que estaban interesados en los servicios de Scarlato, que si fichaban al jugador sin negociar previamente con el propio club de Núñez iban a judicializar el caso ante la FIFA.

Sintiéndose perjudicados, desde la familia de Luca Scarlato decidieron volver a salir al cruce con Lorena Cuervo, madre del jugador, como vocera. En diálogo con DSports, la mujer dio la versión familiar de las razones que llevaron a rechazar el primer contrato que le ofrecieron en El Millonario, algo que no dejó nada bien parado al club.

“Nadie aceptaría el contrato que ofreció River. Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano. Y además al club le dijimos que no era económico, que no nos interesaba firmar. Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada”, comenzó diciendo.

Y continuó: “En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo. La sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato nos hicieron tomar la decisión familiar. Está el jugador en su derecho legal. Y no cobramos ninguna plata. Si yo hubiese cobrado 200 mil dólares hoy estaría tomando sol en Bora Bora. Te dicen que vale 100 millones de euros y no te garantizan Primera porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en Banfield, Defensa, Platense o Independiente Rivadavia”.

Hecho su nuevo descargo contra El Millonario, Cuervo también apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino que le impediría a su hijo seguir siendo llamado a los seleccionados juveniles: “La AFA defiende a los clubes… ¿Y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia. Hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la Selección Argentina”.

El informe del Boletín Oficial de AFA al respecto

En el Boletín Oficial de AFA se publicó un informe en el que se comunicó la decisión de que ya no puedan ser convocados a la Selección Argentina los futbolistas que siendo menores de edad dejen sus clubes de formación para emigrar al exterior valiéndose de la patria potestad.

“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”, se expresó en el mismo.

