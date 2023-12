La defensa será uno de los puestos que suene en el mercado de pases de Boca en enero. Luego de que Juan Román Riquelme fue electo presidente del ‘Xeneize’, empiezan a surgir nombres que podrían llegar a comienzos de 2024. Y aparece un jugador que ya estuvo en la mira del ídolo en 2022: Adonis Frías, actualmente en León de México.

Tal como informaron los periodistas Augusto César y Fafi Pérez, Adonis Frías vuelve a estar en la órbita del Consejo de Fútbol de Boca como posible refuerzo para la zaga central. Su nombre surgió nuevamente tal como el de Alan Franco, hoy futbolista de Sao Paulo.

Según los citados comunicadores, el puesto de defensor central no es prioridad, aunque la idea de Riquelme y compañía es que llegue al menos un nombre a la zaga central. Con la salida de Facundo Roncaglia y algún otro futbolista que pueda irse en enero, quieren otro nombre a fin de no quedarse sin variantes.

Riquelme ya quiso a Adonis Frías y no llegó

A la mitad de 2022, Adonis Frías estuvo muy cerca de llegar a Boca. Su gran nivel en Defensa y Justicia lo hizo un objetivo atractivo y la directiva hizo una oferta de 1.5 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase. El ‘Halcón’ rechazó la propuesta y, al final, desistió de su contratación. Para ese mercado de mitad de año, llegó el propio Roncaglia. Seis meses después, arribó otro defensor: Bruno Valdez, además del regreso de Nicolás Valentini tras su préstamo en Aldosivi.

Frías estuvo muy ilusionado con la chance de jugar en Boca Juniors. De hecho, cuando su pase no se dio reveló sentirse frustrado por no poder llegar al club de la Ribera. “Tengo mucha bronca, estoy esperando que alguien me dé una explicación de lo que pasó“, dijo luego del cierre de mercado a mitad de año.

Tras caerse la chance del ‘Xeneize’, el defensor terminó jugando en Defensa ese segundo semestre y, para inicio de 2023, se confirmó su llegada a León de México. Sin embargo, es sabido su gusto personal por la camiseta azul y oro gracias a antiguas publicaciones suyas en redes sociales.

Así fue el 2023 de Adonis Frías y cómo podría llegar a Boca

León pagó 4 millones de dólares por el 60 por ciento del pase de Adonis Frías. A lo largo de su 2023 en el conjunto mexicano, el defensor central de 25 años se convirtió en uno de los referentes de su defensa, llevándolo al título de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por esta consagración, jugó el Mundial de Clubes hace pocos días, aunque su equipo perdió ante Urawa Red Diamonds.

En la ‘Fiera’, Frías jugó un total de 45 partidos donde marcó dos goles y dio una asistencia, aunque se destacó por sus buenas actuaciones en la zaga central. Mayormente, la compartió con William Tesillo, quien llamativamente también estuvo en la consideración de Boca hace algunos mercados de pases.

Boca deberá hacer una fuerte inversión en caso de que quiera fichar a Adonis Frías. Es que tiene contrato con León hasta diciembre de 2027, por lo que debería negociar con el club mexicano para lograr su llegada.