Gerard Piqué habló sobre Edinson Cavani en la previa al Superclásico River vs. Boca. El ex defensor central de FC Barcelona y la selección de España, ahora vinculado con la Kings League, elogió al delantero uruguayo. Aunque, entre ambos equipos optó por el ‘Millonario’.

En una entrevista con F90 (ESPN), Piqué habló de varios temas, pero se metió en la actualidad del fútbol argentino y tuvo buenas palabras para con Cavani, precisamente, a días del Superclásico en donde buscará romper su sequía goleadora con Boca ante River.

“Cavani es un jugadorazo. Allá donde ha ido siempre ha metido goles. El tema va de la expectativa, tú cuando llegas a un jugador a cualquier club del mundo, tiene una expectativa. Entonces, el rendimiento esperas que sea siempre al nivel de lo que tú esperas. Cavani es, al final, el jugador que es y no sé cuál era la expectativa, pero estoy convencido de que tiene un rendimiento bueno“, opinó.

Y agregó: “A partir de ahí, si se espera que el rendimiento tiene que ser mejor o debe meter más goles, allá cada uno. Creo que Cavani ha demostrado sobradamente en toda su trayectoria que ha metido goles allí donde ha ido. Estando en el campo es peligroso y siempre te puede enchufar un gol“.

El delantero uruguayo enfrentó en ocho ocasiones a Piqué en su carrera. Sólo le pudo ganar una vez: fue en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2016-17 cuando PSG le ganó a Barcelona por 4-0. Sin embargo, luego, perdió en la vuelta por 6-1. En resumen perdió seis veces enfrentando al español (un empate), aunque logró marcar tres goles.

Gerard Piqué explicó por qué elige a River antes que Boca

En la previa al Superclásico, al ex defensor campeón del mundo le consultaron por su equipo favorito en Argentina. Por supuesto, la pregunta apuntó a si prefiere River o Boca y volvió a elegir al ‘Millonario’ por sobre el ‘Xeneize’. ¿Por qué?

“Sé que hay mucha rivalidad. Yo siempre me decanté un poco más por River y lo dije siempre. Porque estuve con ‘Masche’ (Javier Mascherano) muchos años y me inculcó la historia y los colores de River. También conozco también al presidente (Jorge Brito) y me llevo muy bien, así que te diría que River“, apuntó.

¿Qué opinó Gerard Piqué sobre la posible vuelta del ‘Kun’ Agüero al fútbol?

Otro de los focos de la entrevista estuvo en la figura de Sergio ‘Kun’ Agüero. El ex defensor lo conoce bien de su paso por FC Barcelona, así como también por la Kings League. Recordemos que el argentino tiene equipo en esta particular liga de fútbol que lidera el español.

Respecto a la posibilidad de que vuelva a jugar profesionalmente, Piqué anheló: “Es una enorme noticia. Ya no por si puede o no puede jugar al fútbol, que entiendo que para el Kun le ha motivado muchísimo, al menos, para pensarlo, pero porque significa que está bien. Veremos qué decisión toma. No he hablado con él del tema, pero si está con ganas, pues le animo a que vuelva del retiro y vuelva a jugar“.