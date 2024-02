El presidente de la República Argentina, Javier Milei, habló sobre el Superclásico River vs. Boca, que se jugará el próximo domingo en el Estadio Monumental. El mandatario brindó una entrevista en donde fue consultado sobre le resultado de este encuentro, aunque no se la jugó por ningún equipo. También reveló que no es más hincha del ‘Xeneize’ hasta que no vuelva la “gloriosa” era macrista.

Milei no verá el Superclásico debido a sus compromisos como presidente. En diálogo con Jonatan Viale para TN, desde la Casa Rosada, aseguró que “estará volviendo de Estados Unidos” por lo que no podrá ver el duelo más importante de la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Sin embargo, Viale (confeso hincha de River) le preguntó qué equipo le gustaría que gane y el presidente respondió: “Na, me da lo mismo. Si yo dejé de ser hincha de Boca“. El periodista insistió en la opinión futbolera del líder de La Libertad Avanza y le consultó sobre el hecho de que no sea más del Xeneize. “Salvo que vuelva la gloriosa era macrista (por Mauricio Macri) al club“, admitió.

El presidente argentino, por ser socio de Boca Juniors, votó en las últimas elecciones del club en diciembre pasado donde fue abucheado. Manifestó públicamente su apoyo a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sin embargo, tras la victoria de Juan Román Riquelme, sólo manifestó: “No sólo que fui sabiendo que iba a ganar (Juan Román) Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar“, le había dicho al propio Viale en una nota para Radio Rivadavia.

Javier Milei también habló de las sociedades anónimas y de la invitación de Mauricio Pochettino

El mandatario siguió con el tema fútbol en la citada entrevista y volvió a apoyar la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), medida que ya supo promover en uno de sus primeros DNU como presidente de Argentina.

“Me parece fenomenal la idea de las Sociedades Anónimas. Dicen que Mauricio Pochettino (entrenador del Chelsea) me invitó a ver un partido a Inglaterra. Me encantaría ir“, aseguró.

Javier Milei ya reconoció que quiere que Boca Juniors sea una SAD

Respecto al interés por las Sociedades Anónimas y esta invitación de Pochettino, Javier Milei confesó que hay chances de que Chelsea invierta en el fútbol argentino. “Tenemos la voluntad manifestada del Chelsea de querer comprarse Boca, Racing, Estudiantes, Newell´s o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual“, contó en Radio Mitre.

También dejó en claro que le gustaría que el Xeneize se una a las SAD de algún modo. “Yo soy socio e hincha de Boca y si vienen grupos inversores y ponen una fortuna para que ganemos siempre… ¿a dónde firmo?“, dijo.