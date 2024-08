En el marco del partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional, en el Guillermo Laza, Deportivo Riestra se lo dio vuelta a Sarmiento de Junín y lo venció sobre el final por 2 a 1, por lo que de esta manera sigue escalando posiciones en la tabla de los promedios para mantener la categoría.

A falta de cinco minutos para el final del encuentro, cuando ya el Malevo estaba arriba en el marcador, ocurrió una jugada muy particular, en la que el equipo dirigido por Cristian Fabbiani terminó defendiendo con 12 jugadores dentro del campo de juego.

Es que, Delfor Minervino y Guillermo Pereira ingresaron en lugar de Jonathan Goitia y Braian Sánchez, pero este último no salió del campo cuando el árbitro del encuentro, Facundo Tello, pitó para que se reanude el juego con un tiro libre a favor del Kiwi de Junín.

A pesar de estar en inferioridad numérica porque Riestra estaba con 12 jugadores, y teniendo en cuenta que ni el árbitro ni los jugadores se percataron de este detalle, Sarmiento logró meter la pelota dentro del área en búsqueda del empate, pero el remate salió desviado.

Mientras transcurría esta jugada, en el banco de suplentes del elenco visitante comenzaron a gritarle a Tello para que saque al jugador que sobraba en el local. Finalmente, Sánchez se retiró del campo de juego reclamándole al cuarto árbitro que no vio el cartel con la sustitución.

El descargo de Gastón Sauro por esta jugada

El defensor central, que fue titular y salió en el entretiempo, habló con los medios en conferencia de prensa, donde criticó esta jugada. “En un momento jugaron con 12 jugadores, yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores, más en un partido de esta importancia, que nos estamos jugando cosas importantes, nos jugamos la permanencia y el rival juega con 12 jugadores”, comenzó.

Y cerró apuntando contra los árbitros por no darse cuenta de la situación: “Es algo que no puede pasar, nosotros nos estamos jugando cosas importantes y no puede ser que ninguno de la terna arbitral se de cuenta que estaban jugando con 12 jugadores”.

