El Superclásico estuvo marcado por una jugada puntual. A los cinco minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 1 a 1, Yael Falcón Pérez -a instancias del juez de línea- convalidó un gol para River tras un rebote en la espalda de Lema. Pocos minutos después, tras la intervención del VAR, el árbitro revirtió su decisión y no convalidó el tanto ya que la pelota no ingresó del todo, o al menos eso alegó Jorge Baliño desde la sala de videoarbitraje.

Boca fue superior y ganó bien el partido 3 a 2, pero esa jugada fue determinante. Todavía quedan dudas respecto si la pelota entró toda o no, de lo que no quedan dudas es de la falta de la tecnología en el fútbol argentino. Ya sea con el chip en la pelota o el ojo de halcón sobre la línea. Javier Castrilli dialogó con Radio La Red y dio su opinión, tanto de la jugada en sí, del accionar del VAR, de la falta de herramientas y del arbitraje de Falcón Pérez.

¿Cómo vio Castrilli la jugada de la polémica del Superclásico?

“Para mi no entró, ninguna imagen demuestra claramente que la pelota haya pasado totalmente la línea. Ninguna de las imágenes demuestra que la pelota realmente pasó en su circunferencia. Si no tienes las herramientas no podés decidir, y por sospecha no podés dar un gol creyendo que la pelota pasó”, dijo el ex árbitro mundialista.

Críticas a la AFA

Fiel a su estilo, Castrilli cuestionó a la AFA por la falta de herramientas y le tiró un palito a Tapia, quien aseguró hace poco que la liga argentina es la mejor del mundo: “Uno no entiende cómo con el volumen de dinero que se maneja en el fútbol no colocan una cámara para realmente dilucidar si la pelota pasa o no pasa, o el sistema automático de detección con el reloj, en un partido tan definitorio. Se jactan de decir que es la mejor liga del mundo y tenemos un VAR que no tiene una cámara sobre la línea de gol y con todas las imágenes en diagonal. Es un mamarracho”.

Además, agregó: “No termino de entender semejante despropósito, cuánto cuesta colocar una cámara más… En la era de la cibernética y las redes sociales, que te vengan a tomar por estúpido diciendo que es muy caro con todos los millones de dólares que hay en juego”.

El puntaje a Falcón Pérez

“Debió expulsar a Colidio por el planchazo descalificador que le pegó a Zenón, que es increíble, y a Figal por la patada voladora a la cintura inmediatamente antes del segundo gol de River. Le pongo un 6, que para un árbitro de esa categoría es muy bajo”, sentenció Javier Castrilli.