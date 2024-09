El ex árbitro dio una contundente explicación sobre la situación final del Superclásico que pudo haber cambiado la historia del partido.

El Superclásico ganado por River por 1 a 0 en La Bombonera tuvo escasas polémicas durante la inmensa mayoría del partido, pero en el final del mismo se hizo presente con el agónico gol de Milton Giménez que empataba el partido para Boca. El tanto fue anulado por una mano del delantero a la hora de llevarse la pelota rumbo al arco y, por ende, estuvo correctamente sancionado.

Sin embargo, con el correr de las horas se empezó a evaluar una nueva polémica en la acción del gol anulado, en la que se planteaba una falta de Franco Armani sobre Giménez antes que la jugada terminara, que por ende podía sancionarse penal para Boca en la última acción del partido. Sobre esto, habló un experto como Javier Castrilli.

El histórico ex árbitro del fútbol argentino estuvo activo en redes sociales tras el Superclásico y dejó una explicación sobre el motivo por el que Nicolás Ramírez, colegiado del Boca-River, debió cobrar penal sobre el delantero xeneize en la acción del gol que terminó anulado por mano.

“Inmediatamente después que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, antes que el balón se introdujera en el arco de River, Armani impacta sobre Gimenez… técnicamente fue penal para Boca…“, comenzó Castrilli en su cuenta de X. Al recibir un cuestionamiento acerca de su frase, en la que él mismo señaló que hubo mano del 9 xeneize antes de la falta del arquero millonario, el árbitro redobló la apuesta.

Como respuesta a ello, Castrilli expresó: “Con la mano es imposible convertir un gol… pero si no es intencional… Giménez nunca quiso jugar el balón con la mano y la posición del brazo es justificada por el movimiento del cuerpo. En la mitad de cancha no la cobras… entonces..???“. Para el experimentado ex árbitro, había penal para Boca en el final del partido, en una jugada que podría haber cambiado el resultado y la historia del Superclásico del pasado sábado.

Para Diego Martínez, el de Milton Giménez era gol de Boca

En conferencia de prensa, el entrenador habló de diversos tópicos. Entre ellos, se refirió a la polémica final del gol de Milton Giménez: “Es imposible que haya querido premeditar de tocarla con la mano. El gol era válido, si medimos con la misma vara es válido y hubiese sido justo para nosotros“, señaló.

Luego, sumó un comentario relacionado a un gol de River de la fecha pasada ante Atlético Tucumán, en la que hubo controversias por una presunta mano de Miguel Borja en uno de los goles del Millonario en aquel encuentro: “No encuentro cómo un gol la semana pasada, justamente de River, es gol y este no“, cerró Martínez al respecto.

