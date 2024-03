En el encuentro entre Boca y Belgrano que se dio en La Bombonera, en la Ribera finalmente puede celebrar los goles de Edinson Cavani, ya que luego de cinco meses de sequía, el goleador uruguayo pudo romper la racha negativa y anotó por triplicado, llevándose su primera pelota a su casa con la camiseta xeneize.

La noche de Cavani hizo que el ex Manchester United y PSG se lleve todos los flashes de propios y ajenos, al punto tal que hasta se llevó los elogios de Sergio Agüero en las redes sociales. El Kun, atento al partido de Boca, soltó un posteo en X (ex Twitter) en donde dedicó unas palabras para el 10 xeneize. “A los goleadores hay que bancarlos siempre. Volvió Cavani, señores“, expresó Agüero en sus redes sociales.

Sin embargo, el charrúa no fue el único en llevarse elogiosas palabras de parte del ex Manchester City, sino que el Kun también se rindió ante los pies de Cristian Medina. Autor del gol del Superclásico, y determinante para el juego de Boca desde su regreso tras el Preolímpico con la Selección Argentina sub 23, el volante fue nuevamente una de las figuras del partido ante Belgrano, y por eso se ganó un mensaje de Agüero.

“Medina es un jugador espectacular. Muchísima calidad“, expresó el surgido en Independiente cuando le preguntaron por su opinión acerca del volante de Boca. Así, además de Cavani, Cristian Medina se llevó un gran elogio del Kun en la noche en donde el Xeneize venció a Belgrano por 3 a 2 en La Bombonera.

¿Cuánto vale el pase de Cristian Medina?

El volante de Boca es una de las grandes figuras del club y de la Liga Profesional en sí. En la actualidad, su pase está cotizado en 7.5 millones de euros según Transfermarkt. En el Xeneize, Medina posee una cláusula de rescisión en su contrato de 15 millones de euros, por lo que el club de la Ribera valora su pase en dicho monto.

¿Vuelve Agüero a las canchas?

El Kun, quien se tomó la noche del domingo para ser espectador y comentarista virtual del partido de Boca, tiene chances concretas de regresar al fútbol luego de poco más de dos años de estar ausente por problemas cardíacos. Su médico especialista le mencionó hace escasos días que existe una posibilidad de que pueda darse su regreso a las canchas y desde Independiente buscan tentarlo para que sea parte del plantel en caso que finalmente pueda volver al ruedo.