Mauricio Macri, expresidente de la Nación y candidato a vicepresidente de Boca en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre, vuelve a estar en el centro de la escena por una declaración relacionada al fútbol, más precisamente a Diego Armando Maradona.

Trazando una analogía con la política nacional actual, tras las elecciones presidenciales que consagraron a Javier Milei, Macri soltó: “Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, por que es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y dependiendo de él”. Sus declaraciones no cayeron bien dentro del círculo de Diego.

Es así que, sin nombrarlo, Gianinna Maradona le dedicó un furioso posteo a través de su cuenta de Instagramque decía “cartonero”, apodo que le puso Pelusa al ingeniero cuando coincidieron en el Xeneize en 1996.

Horas más tarde, la hija de D10S extendió su repudio hacia Mauricio Macri con un extenso escrito. “Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?”, comenzó la historia que publicó en redes.

“Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representas en el mundo”, comparó Gianinna sobre la mística que rodea a Diego.

Por último, la hija de Maradona mencionó al mejor jugador del mundo, al igual que lo hizo Macri en su última entrevista en TN. “Si tenes algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10. ¡Te mando un fuerte abrazo y éxitos”, concluyó Gianinna en Instagram.

En un mano a mano con Zinedine Zidane, Leo recordó a Maradona por haber resignificado lo que es portar la camiseta n°10 en el fútbol argentino y la Selección.

“Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos”, dijo el astro rosarino.

Durante el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, Macri recurrió a sus clásicas analogías y comparó a Cristina Fernández de Kirchner con Diego Maradona, algo que no le gustó al Pelusa. Es así que le dedicó un posteo en Instagram que posteriormente fue borrado por su familia. Lo repasamos completo:

“Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos.



Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie.



Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…”.