En el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Estudiantes no se sacaron ventajas, por lo que empataron 0 a 0 en una nueva edición del clásico platense.

Al igual que en otros partidos de esta fecha de los clásicos, este tuvo una situación puntual que fue muy polémica, ya que a los 16 minutos de la primera mitad, Ivo Mammini abría el marcador para el equipo local, desatando la euforia en el Bosque, pero, tras una revisión del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo lo anuló por una posición adelantada.

Molestos por esta decisión arbitral, una vez finalizado el encuentro, en sus redes sociales algunos jugadores el elenco comandado por Leonardo Carol Madelón, como el mismo Mammini, Benjamín Domínguez, Rodrigo Saravia y Juan Pintado, se pronunciaron con fuertes denuncias en contra de la organización de la Liga Profesional.

“Solos contra todo y todos. Que las injusticias no quiten el partidazo que hicimos. A seguir así”, “Jugó Robinho, mamá. Siempre la misma historia con esta gente”, “Bien Lobito, contra la mafia no se puede hacer nada. A seguir”, y “Bien nosotros, con los manitos dulce no se puede. Una locura”, fueron los mensajes de los futbolistas.

Además, Mammini también habló post partido con ESPN, y allí volvió a criticar fuertemente a la decisión de Dóvalo. “Me voy con un gusto horrible, amargo. La sensación es de tristeza, de que me saquen del bolsillo algo que es mío. El árbitro me dice que es gol, el línea me dice que es gol”.

Y añadió, con otra fuerte denuncia al arbitraje de este encuentro: “Le dije al árbitro: ‘¿Qué estás haciendo? ¿chequeando qué? Si parto más habilitado que no sé”. Se me reía en la cara. Me di cuenta claramente que me estaban robando del bolsillo algo que era mío”.

El audio del VAR en el gol anulado de Mammini

Como suele hacer la Liga Profesional, el día siguiente a los partidos pasa los audios del VAR en las jugadas polémicas, y en este caso lo hicieron con la intervención en el gol de Mammini, en el que finalmente cobraron posición adelantada.

Luego de estar más de dos minutos analizando la jugada y trazando líneas, el árbitro encargado del VAR, Silvio Trucco, le comunicó a Dóvalo: “Decisión factual. Es fuera de juego”, ya que vieron que el hombro derecho del delantero de Gimnasia lo dejaba en fuera de juego.