Después de lo que fue la salida de Fernando Gago, Racing se puso a buscar un entrenador con espalda, con experiencia y, sobre todo, que sea del agrado del hincha, que está muy enojado y lo ha expresado en los últimos dos compromisos que se llevaron a cabo en el estadio Presidente Perón.

A raíz de ello, Víctor Blanco decidió ir detrás de nombres como los de Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Gallardo y también Hernán Crespo. Pero recibió respuestas negativas. Por eso mismo, surgió la posibilidad de Gustavo Alfaro, quien dialogó con Rubén Capria, mánager de Racing, y todo se estancó.

Blanco no quiere recibir más cachetazos, por lo que tomó una drástica decisión y la llevará a cabo después de que la Selección Argentina se enfrente a la Selección de Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL, ya que está abocado a su tarea de Secretario General de la Asociación del Fútbol Argentino: mantendrá una reunión con Alfaro .

A lo largo de las últimas horas, el periodista Bruno Aleotti manifestó en DirecTV Sports que, desde el entorno del entrenador con pasado en Boca y Atlético de Rafaela le indicaron que entre el viernes y lo que reste del fin de semana, el presidente de Racing mantendrá una reunión virtual con el rafaelino de 61 años, en donde también estará presente Christian Devia, el Secretario General de la institución de Avellaneda.

Esta decisión que tomó Víctor Blanco es consecuente a la declaración que tuvo el principal candidato para reemplazar a Gago, quien en una entrevista que le concedió el martes a Gol Caracol, en Colombia, sostuvo que “si iría o no iría, y no lo sé. Más que nada porque mi intención después del Mundial es buscar prestigio, hasta ahora no hay una negociación en ese aspecto”. ¿Se dará su arribo a Racing?

La curiosa respuesta de Alfaro al interés de Racing

Sobre el cierre de una entrevista que había concedido a Blu Radio en Colombia, a Gustavo Alfaro le hicieron referencia al interés de Racing. “Te están buscando, Matador”, le dijo uno de sus entrevistadores. “Que me vengan a buscar que estoy acá en Barranquilla”, respondió el DT antes de despedirse.

Conocimiento y espalda, las características que busca Racing en Alfaro

Nadie puede poner en duda, más allá de los gustos personales, la experiencia que ha hecho Gustavo Alfaro como entrenador en una carrera que inició allá por 1992 con Atlético Rafaela, volviéndose con los años uno de los entrenadores de mayor renombre en la Segunda División del fútbol argentino; y que el año pasado lo premió con la posibilidad de dirigir en una Copa del Mundo, con la Selección de Ecuador.

En el medio, supo dirigir a dos de los equipos con más historia del fútbol argentino como San Lorenzo y Boca, llegando con este último a disputar las semifinales de la Copa Libertadores 2019 ante River, en las que fue eliminado tras caer 2-0 en la ida y ganar 1-0 la revancha.

En su palmarés hay un total de 6 títulos y puede que el más trascendente sea la Copa Sudamericana que en 2007 conquistó con Arsenal, equipo con el que además fue campeón de Copa y Super Copa Argentina, y del Clausura 2012. En Boca, equipo al que tuvo la responsabilidad de levantar tras el mazazo que significó perder una final de Copa Libertadores ante River en 2018, apenas logró ganar la Súper Copa Argentina de ese año.

Más allá de los logros materializados en títulos, Gustavo Alfaro se ha mostrado capaz de absorber conocimientos a lo largo de su experiencia, de variar en ideas y en esquemas, siempre dando gran importancia a las cuestiones tácticas pero aceptando que a distintos planteles, diversidad de futbolistas y características.