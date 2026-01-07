La joya argentina oculta que vale menos de 2 millones, jugó el último Mundial Sub 20 y es pretendido por un equipo italiano con competencia internacional en Europa

El Bologna italiano que tiene en sus filas a Santiago Castro y Benjamín Domínguez quiere sacar provecho de la detección de otra joya del fútbol argentino que de momento ha permanecido oculta a los ojos de los equipos más poderosos de Europa.

Según avanzó el portal especializado en fichajes TMW, el equipo que se encuentra disputando la Europa League y marcha séptimo en la Serie A viene siguiendo de cerca a Valentino Acuña, mediocampista categoría 2006 que pertenece a Newell’s y que disputó con la Selección Argentina el último Mundial Sub 20, en Chile, en que el equipo comandado por Diego Placente finalizó como subcampeón tras caer en la final ante Marruecos.

Habiendo registrado seis participaciones en mencionado certamen internacional, el rosarino también acumula 18 presentaciones con La Lepra en Primera División, habiendo sido el último Torneo Clausura, por demás convulsionado para su equipo, el que lo vio tener mayor continuidad con un total de siete apariciones en las que acumuló 409 minutos en el terreno de juego.

Un detalle que hace todavía más tentadora para Bologna la posibilidad de avanzar por su fichaje, que según reportan desde Italia también interesa en la MLS, es un valor de mercado que todavía no se ha disparado y que según la última actualización de Transfermarkt está por debajo de los 2 millones de euros.

Newell’s ya planteó a Valentino Acuña renovar hasta diciembre de 2027.

Así definen en Italia a Valentino Acuña

En función de los reportes de los ojeadores del Bologna, desde TMW definieron a Valentino Acuña como “un mediocampista moderno y versátil”, con capacidad para “marcar el ritmo” en la mitad de la cancha pero también para ofrecer desmarques que generen posiciones de ataque.

También lo caracterizaron como un futbolista “box to box”, es decir con gran capacidad de recorrido para llegar de un área a otra en transiciones rápidas. Y aunque resaltaron que todavía le falta “terminar de forjar su identidad” futbolística, destacaron que el estilo de juego “marcado” de la Serie A podría favorecerlo en ese sentido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Valentino Acuña en Newell’s?

Otro factor que hace que en Bologna vean como gran oportunidad el avanzar por el fichaje de Valentino Acuña es que pese a tener solo 19 años no cuenta con un contrato de larga duración en Newell’s. Por el contrario, el mismo vencerá el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, desde Rosario avanzaron que ya está apalabrado el acuerdo para extenderlo hasta diciembre de 2027.

