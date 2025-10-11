Sueña con el Mundial: no es convocado por Scaloni pero rechazó una oferta imponente de Arabia para jugar en la Selección Argentina

Son meses de exhaustivos análisis los que se aproximan en la Selección Argentina gracias a la carrera por un lugar en la lista para el Mundial 2026. Y mientras la Albiceleste atraviesa su gira de amistosos por Estados Unidos, un gesto resonó con fuerzas desde Italia. Santiago Castro, delantero de 21 años y figura del Bologna, confesó que, en pos de volver a estar en la consideración de Lionel Scaloni, dejó de lado una suculenta suma de dinero.

En diálogo con La Gazetta Dello Sport, el delantero surgido de Vélez sorprendió al reconocer que en el último mercado de pases rechazó una jugosa oferta del fútbol árabe. ¿La razón? Mantenerse en la élite europea y priorizar su sueño de vestir la camiseta albiceleste por sobre la fortuna.

“El Al-Hilal me llamó, pero decidí quedarme en Italia para completar mi desarrollo, porque quiero volver a la Selección y quizás cumplir mi sueño de llegar al Mundial“, confesó el atacante, evidenciando su compromiso por mantenerse en el máximo nivel competitivo de Europa para captar la atención de Lionel Scaloni, dejando de lado el interés del equipo liderado por Simone Inzaghi.

Y, confiado en que tomó la decisión correcta, agregó: “Siempre he pensado en el Bologna. Me alegra poder hacerlo. En este Bologna te divertís jugando al fútbol, y cuando te divertís, las cosas mejoran“.

Santi Castro dejó de lado el dinero de Arabia y se quedó en Bologna para recibir el llamado de Scaloni (Getty Images).

El deseo de volver a vestir de Albiceleste

Lo cierto es que la ilusión de Castro no se presenta como una utopía. Es que meses atrás ya supo mostrar credenciales que llamaron la atención de la selección. El último llamado que recibió de Scaloni fue en la doble fecha de Eliminatorias de marzo, pero una inoportuna lesión lo dejó afuera antes de tiempo. “Me lesioné los ligamentos del pie y tuve un edema óseo. Tenía el pie rojo, violeta y no podía caminar. He estado jugando con un solo pie en los últimos meses“, explicó. Desde entonces, Santiago no volvió a ser citado y su lugar parece ser ocupado por José López durante las dos últimas convocatorias.

Sin embargo, Santiago está lejos de perder la ilusión de meterse en la consideración para el Mundial. En esa búsqueda de demostrar su deseo de jugar con la Selección, esta temporada lleva disputados siete partidos, cinco de ellos como titular, y acumula un tanto junto a una asistencia. Su mejor faceta la mostró en la campaña anterior, cuando marcó en 10 oportunidades, entregó ocho pases de gol y fue vital para que Bologna se quede con la Coppa Italia.

