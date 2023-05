Manchester City deberá visitar a Everton por la fecha 36 de la Premier League, donde buscará dar un nuevo paso hacia el título y así alejarse de Arsenal, su más inmediato perseguidor. Si bien la Champions League es el objetivo principal para los dirigidos por Pep Guardiola, no dejan de pensar en el torneo local.

Una de las grandes preguntas que se hicieron los hinchas, durante toda la semana, fue si Julián Álvarez volvería a ser titular. El delantero argentino estuvo en el triunfo ante Leeds United, pero no tuvo acción en el Santiago Bernabéu frente a Real Madrid. Y las críticas estallaron para con Guardiola.

Tras aseverar que existía la chance de que el ex River fuera desde el inicio en la revancha contra el Merengue, el ex DT de Bayern Múnich confirmó la alineación con la que Manchester City visitará a Everton, que pelea por no descender a English Football League Championship. ¿Y está Julián?

La Araña, para la felicidad de todos los argentinos, está entre los titulares y compartirá el ataque de los Citiziens junto a Phil Foden y Erling Haaland . De esta manera, los de Guardiola buscarán un nuevo triunfo y Álvarez irá detrás de un nuevo gol con el elenco inglés, y así llegar a los 16, como mínimo, en 45 partidos que cumplirá.