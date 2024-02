Manchester United tiene en la mira a cuatro jóvenes talentos del fútbol argentino, dando continuidad a la tendencia que ya llevó a Valentín Barco al Brighton, que llevará a Claudio Echeverri a Manchester City a partir del próximo año y que le permitió a Santiago Castro acordar su fichaje con el Bologna italiano en pleno desarrollo del Torneo Preolímpico que la Selección Argentina Sub 23 está disputando en Venezuela.

Según el diario The Sun, en el club inglés se está haciendo un minucioso seguimiento de Ian Subiabre y Franco Mastantuono, dos futbolistas que disputaron el último Mundial Sub 17 y que ya hicieron su debut profesional en River a las órdenes de Martín Demichelis, así como de Aaron Anselmino, defensor de Boca, y Tomás Parmo, delantero de 16 años que todavía no hizo su debut oficial con el primer equipo de Independiente.

El propio Erik ten Hag, entrenador de los Red Devils, ya ha tomado nota de los cuatro talentos argentinos, así como de que Pep Guardiola, director técnico de su clásico rival, ya ha tomado ventaja en la materia asegurando para la próxima temporada el arribo de Claudio Echeverri, una de las grandes figuras que tuvo la Selección que dirigió Diego Placente en la Copa del Mundo de Indonesia.

Siempre según The Sun, el mayor objetivo es Mastantuono, futbolista revelación en el inicio de año por su rutilante aparición en la Primera División de River, donde ya acumula tres partidos en Copa de la Liga y uno en Copa Argentina, habiéndose dado el lujo, además, de convertir su primer gol con el equipo el miércoles en el triunfo 3-0 ante Excursionistas.

La legión argentina en Manchester United está integrada por dos futbolistas: Lisandro Martínez, campeón del mundo en Qatar, y Alejandro Garnacho, quien pese a haber nacido en España decidió representar a la Selección Argentina, con la que ya ha tenido participación en las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026.

Competencia fuerte en Europa

Por lógicas razones, no es Manchester United el único equipo que en el Viejo Continente custodia la evolución de estos cuatro talentos. En el caso de Franco Mastantuono, objetivo prioritario de la dirección deportiva, también Manchester City, Real Madrid y Barcelona han entrado a la puja de intereses. En el caso de Anselmino, con contrato hasta 2027 en Boca, fue su propio entorno el que se encargó saber de la existencia de pretendientes en Europa, aunque sin avanzar en equipos específicos. Subiabre, otra de las joyas que pule River, está también en la mira de Chelsea y Tottenham; mientras que la prensa inglesa aseguró que Manchester City ha tomado nota de las maravillas que hablan en Independiente de Tomás Parmo.

Mastantuono y otro sueño cumplido

El mediocampista de 16 años oriundo de Azul reveló que fue un sueño poder celebrar su primer gol en Primera División con la camiseta de River, el último miércoles en el triunfo 3-0 ante Excursionistas por Copa Argentina. “Desde 2019 cada vez que hago un gol me beso el escudo porque siento mucho amor por el club. Fue el club que me dio de comer cuando era chico. Es una emoción muy grande y me dieron ganas de llorar porque es un sueño que se me hizo realidad”, manifestó finalizado el encuentro.