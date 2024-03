De un día para el otro Carlos Tevez puso punto final a su carrera como futbolista y casi de inmediato anunció que comenzaría a trabajar para ser entrenador. Hoy en día, al frente de Independiente, ha logrado estampar su sello rápidamente y además se ganó a los hinchas del Rojo que en un primer momento lo miraban de reojo por su vinculación a Boca Juniors. En esta semana especial, después de sus críticas al arbitraje argentino, el Apache se sentó con Juan Pablo Varskypara ser el protagonista de este nuevo episodio de Clank!.

La metamorfosis de Tevez de futbolista a director técnico

“Decidí ser entrenador cuando dejé de jugar, ahí hice el click de enterrar al jugador, no me dieron ganas de jugar un partido más y de ahí me empecé a preparar para ser entrenador, pero antes en ningún momento había pensado en ser técnico“. confesó el Apache quien colgó los botines en junio de 2022.

Es que en febrero de 2021, había muerto Don Segundo, su padre, quien hacía meses que luchaba contra un difícil enfermedad: “A mi viejo primero le agarra COVID y después le detectan el cáncer en la garganta y ahí se me hizo muy cuesta arriba. Con mi viejo internado, tener que ir a jugar los partidos mi último año con él en estado vegetativo y yo tener que salir a la cancha siendo capitán, poniendo la cara, porque si perdíamos la culpa era mía y si ganábamos los demás se llevaban ese premio”.

Aquel proceso afectó a Tevez a tal punto que su cabeza explotó: “Cuando falleció mi viejo dije, ¿para qué mas?. No podía mas, a mi carrera no le encontraba un sentido, el ir a entrenar, levantarme temprano para jugar al fútbol… Y ahí decidí no seguir. Me pasaba de hacer un gol o jugar bien y en el entretiempo largarme a llorar”. Fue un proceso de angustia que lo llevo entonces a la decisión final: “Ganábamos, yo hacía goles, pero seguía triste, así que lo fui procesando hasta que me levanté un día y dije ‘no juego más'”.

Desde entonces, Tevez no ha vuelto a jugar un partido de fútbol, a menos que lo llame su hermano: “Si es con un fernet de por medio y un asado, sí”. Solo lo hace con amigos, en partidos en los que nadie lleva la cuenta de los goles: “¿Si es bronca al fútbol? No lo sé. Hoy si me invitás a jugar, no juego, no me pongo los botines”.

Esa pasión por pisar el terreno de juego la cambió por la de ponerse el buzo de DT y “ayudar al jugador” desde ese nuevo rol que solo visualizó apenas terminó su carrera.

“Estuve 3 meses afuera hablando con entrenadores, preparándome con mis hermanos”, y recordó: “Tengo la experiencia para acordarme de Marcelo (Bielsa), de (Carlos) Bianchi, que fueron los técnicos en mis inicios como jugador”. Además, mencionó a Sir Alex Ferguson, Antonio Conte y Massimiliano Allegri como otros técnicos que lo marcaron en su carrera.

Tevez como entrenador de Independiente

“Venimos haciendo un buen trabajo, pero hay cosas que la gente no ve y un resultado u otro te ponen arriba o abajo. Si ganás, sos Guardiola y si perdés, no sabés nada. Hay que saber mantener esa línea de manejo cuando ganes o pierdas”, aseguró.

Además, tras haber recibido críticas de quienes aseguran que no dio el examen para ser director técnico en Argentina, respondió: “Claro que hice el curso de entrenador, sino no podría dirigir. Hoy me persigue eso también, (creen que) el ‘negrito’ que salió del barrio no puede ser entrenador”

“Siempre fui ese negrito, el que está quemado, el que salió de Fuerte Apache, el que corrió esa barrera de ser pobre a ser de clase media, de no saber leer a hacer el curso de entrenador. A mí eso me fue dando más energía para superarme y dejar esos prejuicios a la deriva”.

Pelea con el Chapa Retegui

En junio de 2022, Carlos Tevez fue anunciado como nuevo entrenador de Rosario Central en lo que iba a ser su primera experiencia en el cargo. Al conocerse la información, se supo que junto a él estaría Carlos Retegui, ex técnico de la selección de hockey argentino, quien hacía tiempo estaba coqueteando con el fútbol.

Sin embargo, el hecho de que el Chapa fuera secretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires generó un conflicto que lo puso en una encrucijada: renunciar a su puesto o desechar la oportunidad de dirigir. Entonces, optó por la segunda y dinamitó su relación con Tevez.

“Tuve la mala suerte de pelearme con el Chapa porque habíamos armado un proyecto juntos. Cuando salió lo de Central, él estando allá me dice que no porque era funcionario de la Ciudad. Entonces ahí me deja un poco en gamba. Ya teníamos la planificación, la idea de cómo entrenar y tuve que salir a buscar al segundo (entrenador) mas que nada. Ahí se metió Mario Pobersnik”, recordó el Apache.

“Con el Chapa quedó como que fue una traición y quedó así. Fue un feo momento. Decidimos una cosa, él me dijo que lo espere una semana para que salga como funcionario, yo le dije que si, 10 días lo podía esperar, y después me enteré por la tele que no venía. Teníamos todo y terminó ahí”, soltó.

A su cuerpo técnico también se sumaron tres de sus hermanos, dos que cumplen el rol de analistas de rivales, al tiempo que Diego “es alguien que ayuda mucho a los chicos, si necesitan algo, está más pegado a eso”. Ademas, este año Nicolás Chiesa reemplazó a Pobersnik.

La delicada situación de Independiente

Tevez asumió el cargo en el Rojo en agosto de 2023, cuando la Copa de la Liga ya había iniciado y tras la salida de Ricardo Zielinski el equipo luchaba por la permanencia y el club estaba sumergido en un conflicto político interno después de varias renuncias de la comisión directiva electa ese mismo año que incluía la de Fabián Doman, el presidente.

“Estamos construyendo en medio de un pantano, en donde se fueron el presidente y vicepresidente. En la primera fecha perdieron contra Colón, todos decían que se iban a la B. A Marcone lo silbaron el primer partido, muchos jugadores que hoy son referentes salieron puteados, no podían ni pisar la cancha de Independiente”, recordó Tevez sobre el clima en Avellaneda por aquel entonces.

“Nosotros no sabíamos qué presupuesto teníamos, yo presenté jugadores A, B Y C y dije ‘traigan lo que puedan’ y de ahí construimos. Si tuviésemos el presupuesto de Boca, Racing o River es otra cosa. El club está totalmente quebrado y en deuda“, admitió en la charla con Juan Pablo Varsky.

En este sentido, se mostró orgulloso por lo que ha logrado hasta este moment0: “Desde que agarramos, somos los que mayor cantidad de puntos sumamos detrás de River y Racing. Hay que partir desde ahí. Entiendo al hincha de Independiente, pero lo que veo hoy es esa linea de tranquilidad de que estamos construyendo algo. Entiendo que queremos salir campeones y clasificar aCcopas, pero tenemos que saber de donde partimos”.

A la hora de explicar por qué decidió asumir al frente del Rojo, no dudó: “Porque me gustaba y era para demostrar también. No cualquiera agarra Independiente prendido fuego totalmente para darle un estilo de juego y pelear el campeonato”.

Las redes sociales

“Para mí, las redes de mis jugadores son parte de sus vidas privadas, es mas social que del entrenador. Yo no le doy mucha bola a las redes sociales, soy de la vieja guardia”, contó.

Y en este sentido, reveló que hubo momentos en donde tuvo que intervenir como DT, sobre todo en Rosario Central: “Hicimos charlas de cómo manejarse con las redes sociales. La mayoría se fijan muchos al teléfono, en el vestuario y después de los partidos. En el entretiempo no pueden”.

