Lautaro Acosta, a las piñas en la Reserva de Talleres: expulsión y escándalo ante Atlético Tucumán

El asistente técnico vio la roja sobre e final del partido y luego se le salió la cadena a la salida del campo.

Tras su retiro como futbolista profesional, Lautaro Acosta inició su carrera del otro lado de la línea de cal y Talleres le dio su primer trabajo en este puesto. El exdelantero es asistente de la Reserva de la T, dirigida por su hemano Rodrigo, con quien protagonizó un escándalo este jueves.

En el marco del Torneo Proyección, el combinado cordobés sufrió una derrota por 2-0 en su visita a Atlético Tucumán. Soria y Ribera fueron expulsados en Talleres y la dupla técnica puso el grito en el cielo por las decisiones arbitrales.

Posteriomente, tanto Laucha como su hermano vieron la tarjeta roja, pero lo peor llegó cuando se retiraron del campo. Del otro lado del alambrado protagonizaron una brutal pelea en la que se los vio tirando golpes de puño.

Escándalo en la Reserva de @CATalleresdecba: terminó a las piñas y hasta Lautaro Acosta se metió en la pelea 👊⚽



El cierre ante Atlético Tucumán se descontroló tras el 2 a 0 del Decano. En las imágenes se ve al entrenador Rodrigo Acosta y a su hermano Lautaro involucrados en… pic.twitter.com/MKef3LerXZ — eldoce (@eldoceoficial) October 8, 2026

Los jugadores de Talleres debieron separar a su propio cuerpo técnico de la situación y allí se los vio a Laucha y a Rodrigo retirándose calientes luego de que todo escalara hacia la violencia física.