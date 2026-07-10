River hoy: emotivo mensaje de Bono a Armani, las recomendaciones de Ramón y la final de Reserva

Todas las novedades del Millonario de este viernes 10 de julio, con el foco puesto en los refuerzos y las salidas.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 10 de julio de 2026, con el foco puesto en el partido de Argentina ante Suiza y también en el mercado de pases. Hermosas palabras de Bono a Franco Armani tras confirmarse que se irá del club, los dos refuerzos que Ramón Díaz le recomendó a Coudet, la final de Reserva ante Racing y todo el panorama del mercado de pases.

Bono le habló a Armani

Franco Armani dejará River luego de más de ocho años. El arquero más ganador de la historia del Millonario regresará a Atlético Nacional de Medellín, donde también hizo historia grande. Bono se tomó el tiempo de dedicarle unas muy lindas palabras: “Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River“.

“Sinceramente me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River. Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”, completó Yassine Bounou en diálogo con ESPN tras la eliminación de Marruecos del Mundial 2026.

Yassine Bounou. (Foto: Getty).

Ramón Díaz le recomendó dos refuerzos al Chacho

Ramón Díaz dialogó con La Página Millonaria considera que Orlando Gill, el arquero paraguayo de San Lorenzo, podría ser una gran incorporación para el equipo de Coudet y así lo dijo: “Un futuro enorme. Los de San Lorenzo me van a matar, yo los quiero mucho, pero me gusta. Es gente con un futuro donde se puede hacer una revaloración económica increíble, que compita con el que está“.

Por otro lado, recomendó a Rodrigo Garro: “Es un jugador extraordinario. No tiene River esa característica. Tiene calidad y es zurdo. Un volante por izquierda necesitamos”. Cabe recordar que el Millonario ya quiso al mediocampista y estuvo cerca de llegar, pero finalmente se quedó en Corinthians.

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Ramón Díaz. (Foto: Getty).

River vs. Racing por la final de Reserva

El Torneo Proyección llega a su fin. Este viernes, desde las 12 horas, River y Racing jugarán la final en el Estadio Florencio Sola de Banfield. El Millonario dejó en el camino a Lanús y Boca para ganar su plaza en el duelo crucial al que todos quieren llegar. Por su parte, la Academia hizo lo propio con Independiente y Vélez.

El duelo entre el Millonario y la Academia, a disputarse este viernes 10 de julio a partir de las 12 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield podrá verse a través de distintas pantallas. Disney+ será uno de los encargados de pasar la final del Torneo Proyección, aunque también podrá verse en TNT Sports, ESPN 3 y LPF Play.

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Los jugadores de River celebran el pase a la final luego de superar a Boca en condición de visitante. (Foto: Prensa River).

El mercado de pases de River

River jugó fuerte en el mercado de pases, tanto en lo que respecta a las incorporaciones como también a los jugadores prescindibles, los cuales algunos ya se fueron -como Paulo Díaz a Atlanta United o Maxi Meza a Independiente- y otros se entrenan diferenciados en Cantilo a la espera de ofertas, como por ejemplo Galoppo, Subiabre y Lencina, por poner algunos ejemplos.

Ya llegaron a River Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Giovanni González. Los próximos objetivos serán cerrar los arribos de Ángel Correa y Thiago Almada. En Núñez son optimistas con ambos casos y creen que en los próximos días se podrían resolver.

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