Quién es Robinho Quinto, el colombiano de River que fue figura en la victoria sobre Boca en Reserva

Con apenas un puñado de minutos en Reserva, el juvenil de 18 años aprovechó su primera titularidad para destacarse en el Superclásico del Torneo Proyección.

Los Superclásicos suelen consagrar nombres. Y el que disputaron las Reservas de River y Boca no fue la excepción. Mientras el Millonario continúa celebrando la clasificación a la final del Torneo Proyección, puertas adentro saben que hubo una certeza extra además de la victoria: la aparición de un nombre que quiere ser seguido de cerca.

Se trata de Eyder Robinho Quinto Robledo, defensor colombiano de apenas 18 años que fue una de las grandes figuras de la victoria y confirmó por qué en Núñez lo consideran uno de los proyectos con mayor proyección de las Inferiores.

Hasta hace apenas unos días, Robinho prácticamente no tenía recorrido en la categoría. Había debutado ingresando desde el banco frente a Lanús, en los cuartos de final, y acumulaba apenas algunos minutos. Sin embargo, diferentes bajas obligaron a Marcelo Escudero a apostar por su titularidad como lateral izquierdo ante Boca. Y el jugador le respondió con un nivel que despertó elogios.

“Estamos muy felices por lo que ha conseguido este grupo, esta familia“, expresó el juvenil tras la clasificación, antes de destacar el trabajo colectivo. “Siempre estuvimos firmes atrás y con la intención de jugar hacia adelante. Fue un triunfo merecidísimo que vamos a disfrutar mucho, aunque ya tenemos que pensar en la final”.

El partido de Eyder Robinho Quinto.



Primer partido como titular en la categoría, en un Superclásico y como lateral izquierdo.



Proyecto a seguir muy de cerca.



📹: @ph_iobitlerpic.twitter.com/BkOYo9AOJh — Rodry (@RodryavalosRP) July 6, 2026

Además de su destcado rendimiento en el tiempo regular, Robinho se ofreció para integrar la lista de ejecutantes en la definición por penales, una muestra de personalidad en un escenario de máxima presión. Además, fue protagonista de varias de las jugadas ofensivas más peligrosas de River, incluida la acción que terminó con un gol anulado al conjunto de Escudero.

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La historia de Robinho

Detrás de ese rendimiento también hay una historia particular. Nacido el 20 de noviembre de 2007 en Turbo, departamento colombiano de Antioquia, el zaguero llegó a River en 2025 mediante un convenio con Medellín City, luego de haber pasado por las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba. Debido a la reglamentación de la FIFA para los futbolistas extranjeros menores de edad, no pudo ser inscripto de inmediato en AFA y durante varios meses únicamente se entrenó en el club mientras esperaba completar el proceso administrativo.

Su recorrido también incluye experiencia internacional. Integró seleccionados juveniles de Colombia y fue convocado para disputar el Torneo Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon, uno de los certámenes de formación más importantes del mundo.

Dentro del club lo conocen simplemente como “Robinho”, un apodo heredado de su segundo nombre y que inevitablemente remite al exfutbolista brasileño. Sin embargo, el colombiano construye su propia identidad desde la humildad. “Siempre tengo presente a la gente de Turbo, que quiero mucho“, contó después del partido. Y también dedicó el triunfo “a mi abuelo y a mi padre, que están en el cielo”. Con su primera oportunidad aprovechada, Robinho ahora va a por más para asentar su nombre en el Millonario.