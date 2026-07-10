Cómo ver en vivo por TV y streaming la final de Reserva entre River y Racing

El Millonario y la Academia se verán las caras este viernes a partir de las 12 horas en el Estadio Florencio Sola.

El Torneo Proyección llega a su fin. Este viernes, desde las 12 horas, River y Racing jugarán la final en el Estadio Florencio Sola de Banfield. El Millonario dejó en el camino a Lanús y Boca para ganar su plaza en el duelo crucial al que todos quieren llegar. Por su parte, la Academia hizo lo propio con Independiente y Vélez.

¿Cómo ver en vivo la final de Reserva entre River y Racing?

El duelo entre el Millonario y la Academia, a disputarse este viernes 10 de julio a partir de las 12 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield podrá verse a través de distintas pantallas. Disney+ será uno de los encargados de pasar la final del Torneo Proyección, aunque también podrá verse en TNT Sports, ESPN 3 y LPF Play.

¿Cómo llegan los equipos?

Racing, dirigido por Sebastián Romero, llegó a la final del Torneo Proyección tras imponerse por 1 a 0 a Vélez en condición de visitante. Por su parte, River -dirigido por Marcelo Escudero- hizo lo propio luego de derrotar a Boca por penales luego del empate 0 a 0 en los 90 minutos. El Superclásico se jugó en Boca Predio y allí celebraron los chicos del Millonario.

Los pibes de River celebran la victoria ante Boca en condición de visitante. (Foto: Prensa River).

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