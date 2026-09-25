Alineaciones del Superclásico de Reserva y dónde ver River vs. Boca EN VIVO y ONLINE

Una nueva edición del Superclásico del Torneo Proyección se disputará este viernes por la noche en River Camp.

Una nueva edición del Superclásico de Reserva le dará cierre a la fecha de los clásicos del Torneo Proyección. Desde las 19:00 en el River Camp del Millonario, el equipo dirigido por la dupla Matías Abelairas – Diego Barrado recibe a Boca, que buscará quedarse con los tres puntos fuera de casa.

El equipo de Mariano Herrón sabe que River llega en alza, ya que se encuentra invicto en el Clausura con 4 triunfos y 5 empates en 9 fechas. Sin embargo, el Xeneize dará pelea con lo suyo, al marchar 4to de su zona con 5 partidos ganados, tres paridades y una sola derrota.

Las formaciones de River y Boca para el Superclásico de Reserva

River: Jeremías Martinet; Benjamín Rodríguez, José Paz, Facundo González, Joel Pensotti; Gonzalo Pereyra, Elías Núñez, Román Fernández, Valentín Lucero; Maximiliano Soria y Santiago Meloni.

Boca: Thiago Perruisset; Matías Baroni, Gian Paoli, Julio Coria, Baltazar Blum; Ignacio Moroni, Blas Moyano, Franco Pérez; Kevin Ferreira, Rodrigo Bacidalupe y Márquez.

Dónde ver el Superclásico de Reserva

El Superclásico de Reserva entre River y Boca será posible de ver EN VIVO y online desde un Smart TV, computadora o celular en la plataforma exclusiva de la Liga Profesional, LPF Play.

Cuerpo arbitral del partido

Árbitro: Valentín Pérsico

Árbitro asistente 1: Leandro Idio

Árbitro asistente 2: Valentino Gaillard

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra