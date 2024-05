De gran temporada con 44 partidos jugados y campeón de la Liga de Portugal, Sebastián Coates tiene bien claro qué pasará con su futuro. Si bien en el último tiempo se lo vinculó con un posible regreso a Sudamérica con Boca, River y Nacional como interesados, su intención es continuar en Sporting CP.

El defensor uruguayo de 33 años retornó a su país para pasar algunas semanas de vacaciones luego de una extensa, pero consagratoria temporada. Fue figura del equipo de Rúben Amorim para lograr el título del torneo local superando a Porto y Benfica. Lamentablemente, no pudo hacer lo mismo en la Copa de Portugal donde cayó en la final ante los ‘Dragones’.

A su llegada a Uruguay, Coates rompió el silencio respecto a algunos rumores que lo vincularon con una posible salida de Europa para jugar en Nacional. Sin embargo, confirmó que renovó automáticamente su contrato con el Sporting, por lo que seguirá un año más.

“Ahora se me renovó automáticamente (el contrato). Yo tengo un año más de contrato en Portugal, después se verá qué puede pasar“, comentó al programa De fútbol se habla así (D Sports) en Uruguay. También reveló que está en contacto permanente con Nacional debido a su pasado en el club. Por lo tanto, su regreso a Sudamérica podría darse recién para mitad de 2025.

River y Boca también consultaron por Sebastián Coates

Así como Nacional lo tiene en la mira para cuando decida terminar con su etapa en Europa, Coates también estuvo en la mira de River y de Boca. Primero, fue el conjunto de Núñez quien lo sondeó a mitad de 2023, cuando terminaba su contrato en Sporting. Al final, renovó, pero el interés del ‘Millonario’ continuó y hasta se lo volvió a mencionar durante las últimas semanas.

Por su parte, el ‘Xeneize’ apareció como un posible destino a comienzos de este 2024. Según informó el periodista Fernando Czyz, el presidente Juan Román Riquelme, junto a Edinson Cavani, habrían tentado al defensor con vestir la camiseta azul y oro a partir de mitad de año.

De hecho, en los últimos días, volvió a sonar el nombre de Coates en los alrededores de La Bombonera, según informó ESPN. Sin embargo, la renovación automática por un año más en el Sporting hace imposible que el club de la Ribera o el ‘Millonario’ puedan luchar por su llegada. Además, el ex futbolista de Liverpool y Sunderland jugará Champions League la próxima temporada.

Sebastián Coates confirmó que no irá a la Copa América con Uruguay

Coates no sólo habló de su futuro profesional, sino que también aclaró cuál es su situación con la selección de Uruguay. Cabe recordar que durante el ciclo de Óscar Washington Tabárez siempre fue una pieza de recambio importante y también sumó minutos con la Celeste con Diego Alonso como técnico. En su palmarés se destaca, por supuesto, la Copa América 2011.

Sin embargo, pese a su experiencia en la selección uruguaya, el técnico Marcelo Bielsa decidió no contar con él. “En su momento, cuando hablé con Bielsa, me dejó en claro que no iba a contar conmigo. Son cosas del fútbol, estuve muchos años en la Selección y fui muy feliz. Ahora me toca apoyar desde afuera y, obviamente, le deseó lo mejor“, afirmó.

Marcelo Bielsa, el entrenador de la Selección Uruguaya.

Respecto a los motivos del ‘Loco’ para dejarlo afuera, el futbolista del Sporting aseguró que fueron “futbolísticas“. “Después se puede compartir o no, pero él es el entrenador y el que decide“, añadió.

Boca y River buscan un defensor central

Pese a que Coates queda descartado como opción, Boca y River siguen en la búsqueda de un defensor para reforzar esa zona. En el caso del ‘Xeneize’, debido a las constantes lesiones y a la situación de Nicolás Valentini, se baraja la posibilidad de reforzar la zaga.

En tanto, en el ‘Millonario’, Martín Demichelis tiene en claro que Paulo Díaz y Leandro González Pirez es su zaga titular, mientras que Sebastián Boselli aparece como otra opción, pero no mucho más. Un defensor central llegará para el mercado de mitad de año, en donde el nombre de Germán Pezzella es el elegido.