Los 8 jugadores de Independiente que Tevez no tendrá en cuenta

Jornada movida en el Club Atlético Independiente. Es que Carlos Tevez, su director técnico, brindó múltiples declaraciones sobre diversos temas mientras se espera por la confirmación de su continuidad en el banco de suplentes de la entidad de Avellaneda. El Apache está muy activo tras la eliminación del Rojo de la Copa de la Liga Profesional.

Es que Independiente ya está pensando en el 2024 y en la próxima temporada. Por ello es que el exjugador de Boca Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua ya puso manos a la obra en torno a la confección de la plantilla de los Diablos Rojos para que lo se avecina en el horizonte.

En primer término, Tevez ya le entregó a los dirigentes un listado con los nombres propios que quiere para reforzar la plantilla de Independiente. Paralelamente, el dos veces mundialista con la Selección Argentina también diagramó una nómina con los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. De hecho, ya se comunicó con todos y cada uno de ellos.

Según informó ‘TyC Sports’ en las últimas horas, son nada más ni nada menos que ocho los integrantes del actual plantel profesional que no entrarán en los planes de Tevez durante la próxima temporada de la entidad de la localidad bonaerense de Avellaneda. Sin lugar a dudas, una cantidad considerable que generará un fuerte recambio.

La lista es encabezada por la figura de Martín Cauteruccio, experimentado delantero uruguayo que fue bastante importante para Independiente durante los últimos meses. Se trata, tal vez, de la máxima sorpresa arrojada por Tevez en el mencionado listado de los jugadores que no serán tenidos en cuenta para el futuro del Rojo.

Otros jugadores importantes y de peso que integran la nómina diseñada por Tevez son el colombiano Felipe Aguilar, que llegó ilusionando mucho para reforzar la última línea de Independiente, Agustín Mulet, un joven prometedor que aterrizó procedente de Vélez Sarsfield, y Martín Serrafiore, que llegó a exponer rendimientos interesantes.

El resto de los futbolistas implicados en este listado son los canteranos Patricio Ostachuk y Sergio Ortiz y los uruguayos Edgar Elizalde y Baltasar Barcia. Una clara prueba de que en la cabeza de Tevez está la idea concreta de que Independiente lleve a cabo varias incorporaciones durante la próxima ventana de transferencias. ¿Se le cumplirá el deseo?

Tevez sobre la posible llegada de Benedetto

“¿A quién no le gustaría contar con él? Tuve la chance de jugar con él y sé la clase de futbolista que es. Mi plan ya fue presentado. Hace 10 días que los directivos están trabajando con eso. Estamos manejando en off las posibles incorporaciones. Y ‘Pipa’ no es prioridad”.

Tevez, enojado con Pozzo, que se fue a Godoy Cruz

“Yo fui muy claro desde el primer día cuando hablé con los muchachos en este mismo lugar, cuando fue la presentación, que primero estaba el escudo de Independiente. Se lo dije tanto a los referentes, como en este caso es Iván Marcone que es e lcapitán, como a los más chicos. El que no lo entendía iba para afuera. ‘Toto’ Pozzo no lo entendió”.