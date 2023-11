Momento de recambio en un Independiente que, después de encabezar la tabla de posiciones de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, se terminó quedando con las manos vacías como consecuencia de su derrota por 3-2 como visitante de Talleres de Córdoba. Es que el Rojo no pudo hacerse con uno de los boletos hacia los cuartos de final de dicho certamen.

Sin embargo, paralelamente, Independiente mejoró de forma categórica desde la llegada de Carlos Tevez al banco de suplentes. Sin ir más lejos, los de Avellaneda estaban metidos de lleno en la lucha por no descender a la segunda categoría del fútbol argentino y desde hace rato que se despidieron de esa pelea por la permanencia, generando un gran alivio entre los hinchas.

En ese contexto, Tevez y su cuerpo técnico ya comenzaron a trabajar en torno al armado de plantel profesional para lo que será el año 2024. El estratega ya diagramó un listado con nombres propios que no serán tenidos en cuenta durante la próxima temporada. Y, al mismo tiempo, también confeccionó una nómina de potenciales incorporaciones.

Así las cosas, en declaraciones brindadas a ‘ESPN’, el exentrenador de Rosario Central se refirió a la posibilidad de que un excompañero suyo como Darío Benedetto abandone las filas de Boca Juniors para sumarse a las de Independiente. Y, más allá de que no cerró la puerta ni mucho menos, fue absolutamente contundente.

“¿A quién no le gustaría contar con él? Tuve la chance de jugar con él y sé la clase de futbolista que es”, comenzó exteriorizando el exjugador de Boca Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua. En un inicio, parecía que estaba todo dado para que la historia se concrete, pero no fue tan así.

“Mi plan ya fue presentado. Hace 10 días que los directivos están trabajando con eso. Estamos manejando en off las posibles incorporaciones. Y ‘Pipa’ no es prioridad”, sentenció posteriormente Tevez, dejando en claro que Benedetto no es una de las primeras opciones en la lista de potenciales refuerzos de la institución de Avellaneda.

Cabe destacar que, desde las llegadas de Edinson Cavani y Miguel Merentiel a las filas de Boca, Darío Benedetto ha perdido terreno de manera progresiva, clara y contundente, a tal punto de que, en la actualidad, es considerado como una pieza de recambio. Por ello es que en el Xeneize no descartan una salida en el próximo mercado de pases.

Independiente quiere un delantero

Pese a las palabras de Carlos Tevez, lo cierto es que Independiente buscará un delantero en la próxima ventana de transferencias. Y, si no se puede dar la llegada de la primera opción, Darío Benedetto podría entrar en escena.

El 2023 de Darío Benedetto

En lo que va del año 2023, Darío Benedetto acumula nueve anotaciones y cuatro asistencias en 42 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Boca.