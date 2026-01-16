Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa

Luego de incorporar a Emiliano Rigoni como refuerzo top, y de mantener en el plantel a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino como Lucas Zelarayán, Belgrano cerró un movimiento más en el mercado de pases que dará que hablar en este 2026.

Es que el Pirata cordobés confirmó, este viernes, el regreso de un hombre de la casa, ya que Franco Vázquez pegará la vuelta a Argentina luego de casi 15 años en el fútbol europeo y será jugador de Belgrano nuevamente.

El “Mudo” deja el Cremonese de la Serie A, donde gozaba de una continuidad como variante desde el banco de suplentes, y se convertirá en ese volante de juego que necesitaba el Pirata para complementar a la ofensiva veloz que tienen los cordobeses.

Aquel lungo enganche que brilló en la B Nacional y que fue parte del equipo celeste que mandó a la segunda división a River en el 2011 se irá del viejo continente luego de 14 años entre la Serie A y LaLiga para jugar la Liga Profesional a sus 36 pirulos.

Cabe destacar que Franco Vázquez fue determinante en equipos como Palermo, Parma y su reciente paso por Cremonese, aunque donde más destacó fue en el Sevilla, ya que allí conquistó la Europa League en la temporada 2019/2020.

Además, en su paso por el conjunto andaluz, se dieron sus tres convocatorias a la Selección Argentina, cuando Lionel Scaloni realizaba lo que en ese entonces era un interino tras la salida de Jorge Sampaoli. El Mudo fue citado en tres amistosos de 2018, no sin antes haber recibido el llamado del seleccionado de Italia.

Publicidad

Publicidad

En la Azzurra recibió seis citaciones, todas ellas en 2015, pero solo disputó dos partidos amistosos. Debido a que no completó la cantidad de encuentros necesarios para ser bloqueado, y que los compromisos fueron de carácter amistoso, Vázquez pudo ser convocado por Scaloni a la Albiceleste tres años después, para afrontar los encuentros ante Guatemala, Irak y México del segundo semestre del 2018. Argentina ganó los tres, y el nacido en Tanti disputó 34′, 45′ y 18′ respectivamente.

ver también Augusto Fernández: “Agarraba la pelota y me silbaban, le pedí a mi familia que no fuera más a la cancha”

Luego de una extensa carrera por dos selecciones, cinco clubes y 14 años, el Mudo Vázquez decidió pegar la vuelta a Argentina para vestir nuevamente los colores de Belgrano. En el Apertura, se volverá a ver las caras ante River, en la fecha 13 y en el Monumental.

Mudo Vázquez vuelve a Belgrano

Publicidad

Publicidad

Los números del Mudo Vázquez en Belgrano

En su primer ciclo como jugador del Pirata, comprendido desde 2007 -sin contar su paso por inferiores- hasta enero del 2012, Vázquez acumuló un total de 81 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 5 asistencias. Tiene, en su palmarés, el ascenso a Primera División en 2011.

En síntesis