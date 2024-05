Este martes, River Plate protagonizó un verdadero papelón en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. Al igual que en la edición pasada del mencionado certamen doméstico, el equipo comandado estratégicamente por Martín Demichelis quedó eliminado de forma prematura, generando la bronca de todos los hinchas.

Para colmo, en esta oportunidad, con el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza como testigo, River no jugó nada bien e incluso por momentos fue superado por Temperley, elenco que milita actualmente en la segunda categoría del fútbol argentino. Esto, sin ningún tipo de dudas, fue un claro agravante.

Pese a ponerse en ventaja en la etapa complementaria, River se durmió en los laureles y lo pagó extremadamente caro ante el Gasolero, que, en la recta final del partido, encontró el 1-1 que estiró la resolución hasta los penales. Luego, en la definición desde los doce pasos, los de Núñez volvieron a fallar y quedaron eliminados.

En ese contexto, Mariano Closs, reconocido periodista y relator argentino, no tuvo pelos en la lengua durante su programa “ESPN F12”. En el mismo, arremetió contra River y fundamentalmente contra su entrenador, enumerando todos los errores que se manifestaron, principalmente, durante la eliminación del Millonario en la Copa Argentina.

“No entiendo qué le pasó a River. En esta, River se mete solo. Lo que pasó va por el lado del temperamento de River más los pequeños detalles como algunas modificaciones que hizo el director técnico. Por ejemplo, no sé si este es el momento de probar a David Martínez o a los que no tienen fútbol, a mí eso me hace ruido”, comenzó.

La salida de Borja

Miguel Borja, el goleador de River.

“Así como pienso que si Cavani ni sale en Boca, Borja no tiene que salir en River. No sale, es un error. No quiero ser crudo, pero yo a Borja en este caso no lo hubiese sacado y a Echeverri tampoco. Que el pibe te diga que no puede más y ahí ves. Después, los penales. Yo no creo en la suerte en el deporte, en los penales. Yo priorizo el trabajo”, profundizó.

“No quiero caerle solo al director técnico. Incluso repasé la jugada del gol de Temperley varias veces y fijate la cantidad de laterales que hubo antes. En esa parte la liviandad que hubo en algunos jugadores me trajo el recuerdo de Nacional. ¿Dónde está la respuesta de River frente al carácter del rival?”, continuó argumentando.

“Ahí es donde decís que la gente de River debe estar loca con Demichelis porque algunos amigos están fastidiosos y dicen ‘ciclo cumplido’. River se queda afuera de una copa muy temprano. En el cuerpo técnico de River son 70 y nadie habló después del partido. Fue Milton Casco. La verdad que ayer los veía pasar en fila y la imagen es fuerte”, completó.

Armani en los penales

Franco Armani, ineficaz en los penales.

“Yo ayer veía el partido y me preguntaba cómo puede ser que Armani no adivina una. Es bravo que no adivina casi nunca y que no ataja casi nunca. Armani es un arquero de Selección, no puede ser que no esté cerca ni de una, no puede estar siempre lejos”, finalizó Closs, haciendo referencia a la ineficacia del arquero de River en los penales.