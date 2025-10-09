Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Miguel Ángel Russo pidió que esparzan sus cenizas en diferentes estadios

La decisión fue tomada por el propio entrenador antes de tener el doloroso desenlace.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo durante su última etapa como entrenador de Boca.
© Prensa BocaMiguel Ángel Russo durante su última etapa como entrenador de Boca.

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, pero también a nivel mundial. Y es que más allá que su recuerdo vivirá por siempre en clubes como Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús y Millonarios, los hinchas de todos los equipos en los que estuvo, guardan enormes momentos.

La vida de Miguelo se vio afectada por una enfermedad horrorosa, de esas que apagan al cuerpo, pero no a la mente ni al corazón. Por eso mismo es que siguió trabajando hasta el último día. Pero antes de que llegara el tristísimo final, le hizo un pedido a sus familiares.

El entrenador de 69 años no deseaba tener una parcela en un cementerio, sino que lo cremaran. Pero sus cenizas estarán esparcidas en el Gigante de Arroyito, según confirmó el periodista Ezequiel Sosa. Sí, en el estadio de Rosario Central, club que tantas alegrías le dio y al que adoptó sin ser oriundo de la ciudad santafesina. Allí estará Russo.

Por el momento, no se confirmó qué ocurrirá con el resto de las mismas, pero es muy factible que los recintos del Xeneize, el Pincha y el Granate posean una parte para que esté junto a los hinchas y los colores que hizo vivir. Porque el coro del cielo ya lo sabe: de los nuestros se fue el más bueno.

Miguel Ángel Russo, DT y prócer de Rosario Central. (Getty Images)

Miguel Ángel Russo, DT y prócer de Rosario Central. (Getty Images)

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Publicidad

Y siguió: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Los 5 hitos más importantes de la carrera de Miguel Ángel Russo como DT

ver también

Los 5 hitos más importantes de la carrera de Miguel Ángel Russo como DT

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ver también

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Messi no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela
Selección Argentina

Messi no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela

El velorio de Miguel Ángel Russo termina antes de lo pactado: el motivo
Fútbol Argentino

El velorio de Miguel Ángel Russo termina antes de lo pactado: el motivo

Julián Álvarez eligió entre Messi y Maradona y armó su Top 5 de los mejores jugadores de la historia: hay una ausencia llamativa
Fútbol Internacional

Julián Álvarez eligió entre Messi y Maradona y armó su Top 5 de los mejores jugadores de la historia: hay una ausencia llamativa

La impactante decisión de Nacho Russo de cara al partido entre Tigre y Newell’s tras la muerte de su padre
Fútbol Argentino

La impactante decisión de Nacho Russo de cara al partido entre Tigre y Newell’s tras la muerte de su padre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo