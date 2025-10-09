Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, pero también a nivel mundial. Y es que más allá que su recuerdo vivirá por siempre en clubes como Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús y Millonarios, los hinchas de todos los equipos en los que estuvo, guardan enormes momentos.

La vida de Miguelo se vio afectada por una enfermedad horrorosa, de esas que apagan al cuerpo, pero no a la mente ni al corazón. Por eso mismo es que siguió trabajando hasta el último día. Pero antes de que llegara el tristísimo final, le hizo un pedido a sus familiares.

El entrenador de 69 años no deseaba tener una parcela en un cementerio, sino que lo cremaran. Pero sus cenizas estarán esparcidas en el Gigante de Arroyito, según confirmó el periodista Ezequiel Sosa. Sí, en el estadio de Rosario Central, club que tantas alegrías le dio y al que adoptó sin ser oriundo de la ciudad santafesina. Allí estará Russo.

Por el momento, no se confirmó qué ocurrirá con el resto de las mismas, pero es muy factible que los recintos del Xeneize, el Pincha y el Granate posean una parte para que esté junto a los hinchas y los colores que hizo vivir. Porque el coro del cielo ya lo sabe: de los nuestros se fue el más bueno.

Miguel Ángel Russo, DT y prócer de Rosario Central. (Getty Images)

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Publicidad

Publicidad

Y siguió: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

ver también Los 5 hitos más importantes de la carrera de Miguel Ángel Russo como DT