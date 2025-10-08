Los 5 hitos más importantes de la carrera de Miguel Ángel Russo como DT

A los 69 años falleció Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca y uno de los DTs más importantes de la historia del fútbol argentino, debido a su largo y respetado recorrido, en el que pasó por distintos clubes, en los que dejó una huella al obtener títulos tanto a nivel local como internacional.

Tras su retiro como profesional en 1988, a partir de 1989 Miguel comenzó con su carrera de entrenador, dirigiendo más de mil partidos como profesional. Lanús, Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Rosario Central y Millonarios de Colombia, son los clubes en los que quedó en la historia por su buen trabajo.

10 fueron los títulos que cosechó Russo en su carrera como DT. Además, de manera individual fue elegido como uno de los mejores entrenadores de la Liga de Arabia Saudita, luego de su paso por el Al Nassr en 2022 y del fútbol argentino en 2023. A continuación, un repaso de los 5 hitos más importantes en su carrera.

El ascenso con Lanús

Luego de atravesar la peor racha de su historia, en la que llegó a descender a la Primera C, en 1990, de la mano de Miguel Ángel Russo, Lanús regresó a la Primera División del fútbol argentino después de 13 años de merodear por distintas categorías del ascenso. En la máxima categoría duraron una temporada, para luego descender nuevamente.

A pesar de bajar a la Primera B Nacional, la dirigencia del Granate decidió seguir confiando en el proyecto de Miguel, y él no los defraudó. En la temporada 1992, con más de 30 mil hinchas presentes en el estadio, su equipo le ganó 2 a 0 en la final a Deportivo Maipú para ascender nuevamente.

Miguel Ángel Russo celebra el ascenso de Lanús. (Prensa Lanús).

Publicidad

Publicidad

En mayo de este año, en el 33° aniversario de este segundo ascenso, la dirigencia de Lanús homenajeó a Russo por el importante hito tanto en su carrera como en la historia del club. “Miguel marcó muchísimas cosas en Lanús, no solo como entrenador sino a nivel club. Venía con una escuela importantísima de Estudiantes y marcó un camino en la conducción dirigencial, con muchos dirigentes que hoy siguen en el club. Ese lineamiento fue el que sembró las bases para que el club empiece a crecer”, comentó en una oportunidad Gabriel Schurrer, integrante de este plantel, para destacar lo que significa el DT para el club.

El ascenso con Estudiantes

Para la temporada 1993/94, Estudiantes vivió uno de los peores momentos de su historia, debido a que se consumó el descenso a la Primera B Nacional. Para regresar lo antes posible a la máxima categoría del fútbol argentino, decidieron llamar a un viejo conocido de la casa: Miguel Ángel Russo.

De la mano de Miguelo, el Pincha se consagró campeón del certamen cinco fechas antes y así obtuvo el tan anhelado ascenso. 65 puntos consiguió en la campaña, producto de 27 victorias, 11 empates y tan solo 4 derrotas en 42 presentaciones, y de esa manera le sacó 9 unidades a su inmediato perseguidor.

Publicidad

Publicidad

Dentro de este plantel, Russo contó con grandes futbolistas que pusieron la cara para que Estudiantes vuelva a Primera. Algunos de ellos fueron Rubén Capria, Martín Palermo, José Luis Calderón, Juan Manuel Llop, Juan Sebastián Verón, Juan Manuel Azconzábal y Ariel Zapata.

El plantel de Estudiantes celebra la vuelta a Primera de la mano de Russo. (Prensa Estudiantes).

La Copa Libertadores 2007 con Boca

El máximo hito de Russo como entrenador fue en su primer mandato en el Xeneize. Con Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Rodrigo Palacio como figuras estelares, Boca dominó de punta a punta el certamen y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2007, para lograr así la sexta estrella del club en el certamen.

Publicidad

Publicidad

Tras pasar como segundo de grupo, por detrás del Toluca, con un global de 4 a 3 el elenco de la Ribera eliminó a Vélez en los octavos de final. En los cuartos, se cargó a Libertad de Paraguay con un 3 a 1 final, mientras que en semifinales, tras perder 3 a 1 en la ida, le ganó 3 a 0 en la revancha a Deportivo Cúcuta de Colombia.

En la gran final, ante Gremio de Porto Alegre, el Xeneize mostró un verdadero dominio para quedarse con el certamen. 3 a 0 fue el resultado en la ida en La Bombonera, mientras que en el estadio del elenco brasileño se quedó con la victoria, esta vez 2 a 0, y cerró el global con un 5 a 0.

Miguel Ángel Russo con la Copa Libertadores. (Foto: NA).

Publicidad

Publicidad

“Les agradezco a los hinchas por los mensajes que me mandan de todos lados. Entrar en la historia de Boca es lo más grande que hay”, fueron las palabras del entrenador tiempo después de lograr este campeonato.

El título con Millonarios

En su primer año como entrenador del elenco colombiano, Russo logró sacarlo campeón del Torneo de Primera División 2017, y cortó así una racha de cinco años y diez campeonatos sin títulos para Millonarios. En el clásico bogotano de la gran final, su equipo se quedó con el global por 3 a 2 con un gol agónico de Herrera en el partido de revancha.

Luego de esta consagración, Miguel habló con los medios y allí confesó que vivió un año difícil, debido a que le habían diagnosticado cáncer. Dos días antes de la gran final, se realizó la última quimioterapia e igualmente se presentó a dirigir, a pesar de que no estaba autorizado por los médicos. “Todo se cura con amor”, fueron las palabras de Russo en rueda de prensa tras hablar de la enfermedad.

Publicidad

Publicidad

Miguel Ángel Russo, campeón en Millonarios. (Prensa Millonarios).

Al respecto de esto, Hugo Gottardi, uno de sus ayudantes en esta campaña, comentó cómo transitó este año: “Él no hablaba de su enfermedad con el plantel, pero sí lo hablaba con nosotros, que éramos los allegados. El cuerpo médico y el cuerpo técnico estábamos muy metidos en todo lo que le pasara. Antes de que él se hiciera los estudios, un día estábamos jugando al golf y me dice, ‘tengo algo porque orino sangre’, y ahí fue cuando saltó todo lo que le pasaba. Es más, a Miguel le dicen que tiene cáncer el día de mi cumpleaños, un 31 de julio y así fue como llevó ese campeonato, todo el segundo semestre estuvo en tratamientos y con el grupo. No fue fácil, todo fue muy duro. Es cierto que nosotros no éramos los que estábamos enfermos, era él, pero la vivimos de una manera dura, con angustia tremenda porque el que estaba enfermo era nuestro amigo”.

La Copa de la Liga 2023 con Rosario Central

El último hito de Russo fue con Rosario Central, club en el que dirigió en varias ocasiones y que lo devolvió a Primera División en 2013. 10 años después de este ascenso, se quedó con el título en la máxima categoría, que era una de sus cuentas pendientes con la institución.

Publicidad

Publicidad

Tras quedar cuarto en su grupo, el Canalla realizó una gran campaña en los playoff. Primero, eliminó en cuartos de final a Racing por penales tras empatar 2 a 2. Luego, hizo lo propio ante River, con quien igualó sin goles en tiempo reglamentario y le ganó en la definición desde los 12 pasos.

Miguel Ángel Russo festeja el título con Rosario Central junto a su familia. (Getty).

En la gran final de Santiago del Estero, ante Platense, se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a un golazo de Maximiliano Lovera en el primer tiempo. Gracias a esta consagración, fue elegido como el mejor entrenador del certamen, en un nuevo hito personal de su carrera.

Publicidad