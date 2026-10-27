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Superclásico

Los 3 árbitros en carrera para dirigir el Superclásico en La Bombonera

Nicolás Ramírez, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los candidatos para arbitrar

Nicolás Ramírez, árbitro argentino.
© GettyNicolás Ramírez, árbitro argentino.

Este domingo 1 de noviembre, desde las 15:00 en La Bombonera, se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido que paralizará al país tendrá más condimentos de lo habitual, ya que se jugará en la etapa final del Torneo Clausura y de la definición de la tabla anual.

Como siempre sucede, una de las cuestiones que se hablan en la semana previa al Superclásico es quién será el árbitro de dicho compromiso. Luego de recientes polémicas con Darío Herrera en el último cruce entre ambos grandes del fútbol argentino, hoy el mundialista no entra en carrera para dirigir este nuevo Boca – River.

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En contraposición, son tres los colegiados que siguen con chances de arbitrar el Superclásico de este domingo en La Boca. Incluso, uno de ellos corre con serias posibilidades de ser designado por AFA. En concreto, los candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último el que más posibilidades tiene de impartir justicia.

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Según pudo saber BOLAVIP, tanto en Boca como en River tienen la información de que Nicolás Ramírez será el elegido por AFA para comandar el Superclásico. Las asignaciones saldrán este miércoles, una vez que la fecha 14 del Clausura llegue a su fin.

¿Cómo les fue a Boca y River con Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez como árbitros?

Falcón Pérez dirigió en 23 partidos a River y en 20 encuentros a Boca. Hubo nueve victorias, cinco empates y nueve derrotas del Millonario. En tanto, en partidos del Xeneize, nueve triunfos, seis igualdades y cinco derrotas.

En tanto, Nicolás Ramírez sirigió a River en 21 partidos, en los que hubo once victorias, empates y siete derrotas. Con Boca, en tanto, fueron 14 encuentros, con siete triunfos dos paridades y cinco caídas..

Y por último, Tello dirigió a Boca en 39 oportunidades, en los que el Xeneize ganó 23, empató 9 y perdió 7. Con River, son 39 partidos que lo dirigió, con 22 triunfos, 8 paridades y 9 derrotas.

El historial de Boca vs. River

  • 266 partidos jugados
  • 94 victorias de Boca (342 goles)
  • 88 victorias de River (321 goles)
  • 84 empates

Los últimos 10 superclásicos entre Boca y River

20/3/2022Copa de la LigaRiver 0-1 BocaMonumental
11/9/2022Liga ProfesionalBoca 1-0 RiverLa Bombonera
7/5/2023Liga ProfesionalRiver 1-0 BocaMonumental
1/10/2023Copa de la LigaBoca 0-2 RiverLa Bombonera
25/2/2024Copa de la LigaRiver 1-1 BocaMonumental
21/4/2024Copa de la LigaRiver 2-3 BocaCórdoba
21/9/2024Liga ProfesionalBoca 0-1 RiverLa Bombonera
27/4/2025Torneo AperturaRiver 2-1 BocaMonumental
9/11/2025Torneo ClausuraBoca 2-0 RiverLa Bombonera
19/04/2026Torneo AperturaRiver 0-1 BocaMonumental

Las tablas del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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