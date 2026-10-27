Los 3 árbitros en carrera para dirigir el Superclásico en La Bombonera

Este domingo 1 de noviembre, desde las 15:00 en La Bombonera, se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido que paralizará al país tendrá más condimentos de lo habitual, ya que se jugará en la etapa final del Torneo Clausura y de la definición de la tabla anual.

Como siempre sucede, una de las cuestiones que se hablan en la semana previa al Superclásico es quién será el árbitro de dicho compromiso. Luego de recientes polémicas con Darío Herrera en el último cruce entre ambos grandes del fútbol argentino, hoy el mundialista no entra en carrera para dirigir este nuevo Boca – River.

En contraposición, son tres los colegiados que siguen con chances de arbitrar el Superclásico de este domingo en La Boca. Incluso, uno de ellos corre con serias posibilidades de ser designado por AFA. En concreto, los candidatos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último el que más posibilidades tiene de impartir justicia.

Según pudo saber BOLAVIP, tanto en Boca como en River tienen la información de que Nicolás Ramírez será el elegido por AFA para comandar el Superclásico. Las asignaciones saldrán este miércoles, una vez que la fecha 14 del Clausura llegue a su fin.

¿Cómo les fue a Boca y River con Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez como árbitros?

Falcón Pérez dirigió en 23 partidos a River y en 20 encuentros a Boca. Hubo nueve victorias, cinco empates y nueve derrotas del Millonario. En tanto, en partidos del Xeneize, nueve triunfos, seis igualdades y cinco derrotas.

En tanto, Nicolás Ramírez sirigió a River en 21 partidos, en los que hubo once victorias, empates y siete derrotas. Con Boca, en tanto, fueron 14 encuentros, con siete triunfos dos paridades y cinco caídas..

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Y por último, Tello dirigió a Boca en 39 oportunidades, en los que el Xeneize ganó 23, empató 9 y perdió 7. Con River, son 39 partidos que lo dirigió, con 22 triunfos, 8 paridades y 9 derrotas.

El historial de Boca vs. River

266 partidos jugados

94 victorias de Boca (342 goles)

88 victorias de River (321 goles)

84 empates

Los últimos 10 superclásicos entre Boca y River

20/3/2022 Copa de la Liga River 0-1 Boca Monumental 11/9/2022 Liga Profesional Boca 1-0 River La Bombonera 7/5/2023 Liga Profesional River 1-0 Boca Monumental 1/10/2023 Copa de la Liga Boca 0-2 River La Bombonera 25/2/2024 Copa de la Liga River 1-1 Boca Monumental 21/4/2024 Copa de la Liga River 2-3 Boca Córdoba 21/9/2024 Liga Profesional Boca 0-1 River La Bombonera 27/4/2025 Torneo Apertura River 2-1 Boca Monumental 9/11/2025 Torneo Clausura Boca 2-0 River La Bombonera 19/04/2026 Torneo Apertura River 0-1 Boca Monumental

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Las tablas del Clausura