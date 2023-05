No fue por el penal: el verdadero motivo por el que pararon a Darío Herrera

Más de uno se sorprendió por la decisión de la Liga Profesional de prescindir de los servicios de Darío Herrera y Silvio Trucco para la próxima fecha. El asombro no es porque la terna arbitral no haya tenido un flojo desempeño, sino porque ya no es tan común parar a los árbitros salvo raras excepciones. Ya se sabe el motivo.

Muchos podían interpretar que podía tratarse de una discrepancia de Federico Beligoy y compañía con el árbitro por el penal para River sancionado en el último minuto. Todo lo contrario: las autoridades avalan la decisión que tomó el juez porque consideran que hubo infracción de Agustín Sández a Pablo Solari. El castigo va por otro lado.

En ESPN F12, el periodista Augusto César dio un dato revelador: “En Boca tienen la información de que a Herrera lo pararon por la conducción y las segundas tarjetas amarillas que no sacó. Y a Trucco se lo para por el tumulto del final, por no haberle indicado bien al árbitro quiénes debían irse expulsados”.

“Creen que hay 4 jugadores más que debieron ser expulsados. Dos de cada lado. Me marcaron Romero, Varela, De La Cruz y Enzo Pérez”, cerró el corresponsal desde el Predio de Boca. Lo más curioso es que si Herrera echaba a esos futbolistas, el partido hubiera finalizado porque Boca se habría quedado con 6 (lo mismo que le pasó en 2022 con Racing).